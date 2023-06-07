嘉義南興國中探索體驗 明年暑期增水域課程

嘉義市南興國中第2校區是國內第1所地方政府設置的探索體驗學校，多達32項擁國際認證的高低空設施，每年5500名學子使用，有學生認為「有挑戰性」；市府教育處長林立生說，已編621萬多元預算新增水域課程，明年暑期將試辦。

林立生表示，水域課程設計分為獨木舟操作、自力造筏兩項課程；南興國中校長柯博議說，水域計畫有電力改善工程、空氣能熱泵熱水器建置、滯洪池教學情境暨周邊環境改善工程、水域課程教具教材暨安全設備4大項目，正規畫發包，預計明年7月前完成教學環境。

市府先前費時5年、斥資1億1000多萬，打造7.5公頃的南興國中第2校區，園內分成探索設施、建築設施、營地設施及自然生態教學園區，設不同難度的探索設施，目前嘉市各校國一和二生定期體驗中高空設施，小六與小五生則嘗試低空設施。

1名國中生說，許多設施從來沒有接觸過，尤其高空挑戰，在老師解說下後順利攀爬，「是平常課程沒有的體驗，好玩又有趣」。