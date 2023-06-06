難忘畢業回憶 瑞芳國小百位學生登金字碑古道領證

為給畢業學生留下難忘的回憶及配合環境永續課程，新北市瑞芳國小今（6）日舉行畢業系列活動-登高領證，百位畢業生攀金字碑古道，並從校長和家長會長手中領取畢業證書，直呼是最難忘的畢業儀式。

金字碑古道是瑞芳連結雙溪有名的古道，雖然長度不長，有許多坡度較陡的階梯，還有長年較陰暗潮濕，都增加不少難度，學生一剛開始還很興奮的往上走，但是隨著體力消耗，加上天氣炎熱流了不少汗水，開始略顯疲累，不過，沿途短暫休息，沒有人輕言放棄，最後全數登上最高峰。

瑞芳國小校長盧娟娟說，今天是六年級第78屆畢業生的登高領證活動，今年走的是金字碑古道，走古道的用意是希望學生學習先人的精神，即使遇到崎嶇難走的山路，當時為了載運生活物資，還是得堅持下去，到了最高點的探幽亭，依序將畢業證書送到每位畢業生手上。

登高後師生們短暫到雙溪牡丹的慶雲宮用餐，廟方準備豐盛的料理來慰勞辛苦的師生們，接著一行人繼續前往今天最後的行程三貂嶺生態隧道，全程三公里多，師生沿途欣賞隧道的豐富自然生態。

畢業生代表邱宇婕說，金字碑古道的難度比想像中困難許多，到半路時都身心俱疲，一度很想放棄，但在師長和同學的鼓勵下，終於登上高峰，也成功領到畢業證書，真的很有成就感。