快訊

健身教練勒死女友！法院擔憂判無期凶手「等假釋太久」改判15年 網炸鍋

女警追緝騎上國道惹議！目擊民眾傻眼問 「可以這樣嗎？」 交通警說話了

蔡阿嘎評「5難吃連鎖店」燒到登日媒 日網氣炸：希望這樣的人不要來

花蓮小四生鄭宇傑超抗壓 跆拳道全國賽事初登場奪金

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮縣嘉里國小跆拳隊參加全國少年錦標賽，5名選手拿下1金2銅佳績，其中四年級鄭宇傑首次參加全國賽就踢進冠軍賽，決賽更展現超強抗壓性，逆轉勝拿下金牌，成賽事黑馬。

112年第30屆全國少年跆拳道錦標賽自5月30日至6月3日在台北體育館舉行，花蓮嘉里國小派出黃于恩、鄭宇傑、邱興、黃芸萱、梁榕軒5名選手出賽，帶回1金、2銅、2個第5名成績。

嘉里國小跆拳道教練顏祥玶今天接受媒體聯訪指出，拿下金牌的鄭宇傑今年初才晉升黑帶，第1次參加全國賽就展現成熟心理素質，面對實力堅強的對手完全沒在怕，一路以直落二氣勢挺進決賽。

顏祥玶指出，鄭宇傑在決賽時，對手實力堅強，第1回合沒抓到節奏落後，第2回合剛開始仍居下風，聽取教練指導，冷靜執行轉身戰術，展現超強抗壓性，最後以2比1逆轉勝，勇奪首面全國賽金牌。

顏祥玶表示，今年少年盃第1次舉辦團體賽，花蓮縣代表隊由嘉里國小、海星國小、中正國小、崇德國小組成，拿下男、女團體賽對打銅牌。

嘉里國小校長紀忠呈說，為了準備全國少年跆拳道錦標賽比賽，選手與教練均積極備戰加強集訓，終於為花蓮縣奪下睽違6年的金牌，感謝家長會支持，提供選手點心及穿戴式裝備。

花蓮 跆拳 金牌

延伸閱讀

花蓮吉安國小球場「綻放」大桐花 7月底啟用

避免重複交通違規 花蓮縣警局「違規簡訊」提醒9日上線

跆拳道／世錦賽蘇柏亞8強止步 台灣僅進帳1銀

避免浪犬追車傷人 花蓮七星潭風景區增設驅趕器

相關新聞

文化成年禮上路首日 蔡總統重返母校中山女高送大禮

專屬18-21歲青年1200點文化成年禮金，今（6）日開始領取使用，適逢畢業季，文化部特別在成年禮金啟用當天，在台北市立...

高市明華國中最特別的一刻 輔助犬Pretty畢業了

高雄市明華國中出現相當特別的畢業生，是隻12歲拉不拉多學習輔助犬Pretty，牠每周四隨領犬員余承蕙到校陪伴特教生上課，...

「大員東人」湧愛心 彰化員東國小收到60歲暖心賀禮

彰化縣員東國小創校即將邁入六十周年，教育部補助整修運動場及周邊設施，家長會、社區和熱心人士合捐77萬多元，連同縣府補助2...

彰化偏鄉小校全英文烘焙課 餅乾好吃英語容易學

彰化縣各級學校家長會聯合會長黃筠婷自掏腰包，聘請外師到10所國小教授全英文烘焙課，今竹塘鄉土庫國小全校43名學童分兩梯次...

新竹縣推動閱讀再創佳績 獲教育部閱讀磐石8項大獎

新竹縣政府推動閱讀風氣成果優異，今年更獲教育部閱讀磐石獎肯定，囊括3項閱讀磐石獎、4項個人組閱讀推手、1項團體組閱讀推手...

影／在地食材入校園 陳吉仲：營養午餐超越日韓

農委會推三章一Q國產食材入校園，水產品覆蓋率達95%，加上去年的班班吃石斑魚政策，讓學校午餐的水產採購量達5900公噸；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦