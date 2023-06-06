花蓮小四生鄭宇傑超抗壓 跆拳道全國賽事初登場奪金

花蓮縣嘉里國小跆拳隊參加全國少年錦標賽，5名選手拿下1金2銅佳績，其中四年級鄭宇傑首次參加全國賽就踢進冠軍賽，決賽更展現超強抗壓性，逆轉勝拿下金牌，成賽事黑馬。

112年第30屆全國少年跆拳道錦標賽自5月30日至6月3日在台北體育館舉行，花蓮嘉里國小派出黃于恩、鄭宇傑、邱興、黃芸萱、梁榕軒5名選手出賽，帶回1金、2銅、2個第5名成績。

嘉里國小跆拳道教練顏祥玶今天接受媒體聯訪指出，拿下金牌的鄭宇傑今年初才晉升黑帶，第1次參加全國賽就展現成熟心理素質，面對實力堅強的對手完全沒在怕，一路以直落二氣勢挺進決賽。

顏祥玶指出，鄭宇傑在決賽時，對手實力堅強，第1回合沒抓到節奏落後，第2回合剛開始仍居下風，聽取教練指導，冷靜執行轉身戰術，展現超強抗壓性，最後以2比1逆轉勝，勇奪首面全國賽金牌。

顏祥玶表示，今年少年盃第1次舉辦團體賽，花蓮縣代表隊由嘉里國小、海星國小、中正國小、崇德國小組成，拿下男、女團體賽對打銅牌。

嘉里國小校長紀忠呈說，為了準備全國少年跆拳道錦標賽比賽，選手與教練均積極備戰加強集訓，終於為花蓮縣奪下睽違6年的金牌，感謝家長會支持，提供選手點心及穿戴式裝備。