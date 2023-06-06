永久保存、可納互動機制 東吳EMBA首發NFT畢業證書

東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班與數位貨幣與金融研究中心日前首度發行「數位畢業證書NFT」，第15屆畢業生將獲得一張獨一無二「NFT數位白金卡」，證書可永久保存，未來也有望推廣至商學院其他系所。

負責發行數位畢業證書NFT、思偉達暨Jcard執行長鄧萬偉表示，3D化證書不但可永久保留，在數位展間「我們這一班」還有大家共同的學習紀錄，未來可與個人碳權結合，且可程式化加入更多元的社群互動機制。

東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班主任劉宗哲則指出，數位畢業證書是由第15屆高階經營碩士在職專班集體發想，核心圖案是一隻可愛大象，是第15屆精神象徵，代表欣欣向榮、勇往直前、與重量級的學習旅程。

數位貨幣與金融研究中心執行長歐素華則指出，使用NFT技術發行，代表向當代數位藝術創作的學習之旅，也希望藉由NFT數位白金卡發行，能與高度使用移動性電子裝置的年輕世代對話溝通，應用可用來購買、兌換永續產品，或投資年輕世代創作，未來也將會有更多創新服務與體驗。

此外，東吳大學也表示，希望藉由數位畢業證書發行來經營EMBA社群。以後畢業學生可以在數位平台上相聚，也可以拿著數位畢業證書NFT參加更多元的學習活動。