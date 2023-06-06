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文化成年禮金上路 文化部長：用文化的參與「轉大人」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
總統蔡英文和文化部長史哲出席在台北市立中山女高舉辦的特別畢業Party，為現場中山女高、建國中學、師大附中畢聯會同學，以及全台所有18至21歲青年，送上台灣首次發放的文化成年禮。記者陳宛茜／攝影
總統蔡英文和文化部長史哲出席在台北市立中山女高舉辦的特別畢業Party，為現場中山女高、建國中學、師大附中畢聯會同學，以及全台所有18至21歲青年，送上台灣首次發放的文化成年禮。記者陳宛茜／攝影

專屬18-21歲青年1200點文化成年禮金，今（6）日開始領取使用，文化部特別在成年禮金啟用當天，在台北市立中山女高舉辦一場特別的畢業Party。文化部長史哲表示，文化幣的上路、成年文化禮金制度的啟動，對文化界對台灣對青年人來講，都有特別的意義。文化成年禮金讓台灣孩子在成長為大人的過程中，能夠更加認同自己的文化，具非常重要的宣示意義。

史哲指出，對台灣來講，發送文化幣讓台灣跟上歐洲的腳步，給予年輕人人生第一筆資源，以文化參與、文化體驗來做為成年的儀式，「用文化的參與『轉大人』」。他認為，這種「轉大人」一方面對文化界、文化產業來講是一股振興的力量，另一方面也是正代表這國家的高度和象徵，是文化自信很重要的展現。

被問到對文化禮金成效的期待。史哲表示，參考歐洲如義大利、西班牙第一年的使用率，希望至少有6成以上的績效。這是文化禮金第一次實施，他希望大家「事不宜遲，趕快下載」，也希望這個制度在大家都使用的狀況下常態化。

史哲 文化部 青年

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