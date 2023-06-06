文化成年禮金上路 文化部長：用文化的參與「轉大人」

專屬18-21歲青年1200點文化成年禮金，今（6）日開始領取使用，文化部特別在成年禮金啟用當天，在台北市立中山女高舉辦一場特別的畢業Party。文化部長史哲表示，文化幣的上路、成年文化禮金制度的啟動，對文化界對台灣對青年人來講，都有特別的意義。文化成年禮金讓台灣孩子在成長為大人的過程中，能夠更加認同自己的文化，具非常重要的宣示意義。

史哲指出，對台灣來講，發送文化幣讓台灣跟上歐洲的腳步，給予年輕人人生第一筆資源，以文化參與、文化體驗來做為成年的儀式，「用文化的參與『轉大人』」。他認為，這種「轉大人」一方面對文化界、文化產業來講是一股振興的力量，另一方面也是正代表這國家的高度和象徵，是文化自信很重要的展現。

被問到對文化禮金成效的期待。史哲表示，參考歐洲如義大利、西班牙第一年的使用率，希望至少有6成以上的績效。這是文化禮金第一次實施，他希望大家「事不宜遲，趕快下載」，也希望這個制度在大家都使用的狀況下常態化。