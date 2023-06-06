文化成年禮上路首日 蔡總統重返母校中山女高送大禮

專屬18-21歲青年1200點文化成年禮金，今（6）日開始領取使用，適逢畢業季，文化部特別在成年禮金啟用當天，在台北市立中山女高舉辦一場特別的畢業Party。總統蔡英文以大學姊身份出席，為現場中山女高、建國中學、師大附中畢聯會同學，以及全台所有18至21歲青年，送上這個台灣首次發放的文化成年禮。

畢業於中山女高的蔡英文，以大學姐身分出席這場party，和台下學妹一起觀賞建中熱舞社和中山女高手語社兩場精彩表演。蔡英文致詞時表示，她念書的時代最大的表演就是儀隊和樂隊。「哪有今天建國中學的帥舞，還有中山女高的勁舞，都是以前很難想像」。

蔡英文進中山女高那一年，正是中山女中大禮堂落成那一年。中山女中大禮堂由建築師修澤蘭設計，如今已登錄為歷史建築。蔡英文幽默表示，「這地方這和我現在上班的地方(總統府)也沒差多少」。還問台下學妹，「在歷史建築上學的感覺如何?」而她做總統在建築裡面上班「有一種歷史感、有一種代代相傳，每一個世代責任在裡面。」

蔡英文表示，就在今天上午八點，1200點的文化幣開始領取使用，提供給18到21歲的青年。她指出，經過三年多的疫情，少了畢業典禮等活動，「多少感覺蠻遺憾」。疫情降溫後，希望透過文化幣，讓青年找到自己喜歡的藝文活動、讓藝文產業得到支持的力量。她鼓勵大家拿到禮金後走進書店或文化場館，勇敢地嘗試、大膽的體驗，「透過文化體驗來成年，成為正港的台灣囡仔」，找到自己的熱情所在，「這就是我對大家的期許。」

她也鼓勵台下的學生，「有的人或許跟饒舌歌手阿跨面（Aquaman）唱的《風光少年兄》一樣，不論在什麼領域，都用盡全力，希望讓別人記住他的名字。也有人像樂團芒果醬的曲風一樣，充滿熱血，期待自己能闖蕩出一片天。」不論大家的心情是什麼，她想要鼓勵各位同學，將這些心情轉換成動力，為自己的夢想衝一波。

文化部表示，參考歐洲各國補助與鼓勵青年文化體驗及消費的措施，文化部於去年提出18歲成年禮金政策。文化部長史哲上任後，有感於疫情讓3屆18歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，更錯過文化及社群體驗，所以特別爭取增加發給18-21歲青年，每人1200元禮金，總計可領取人數近100萬人。

文化部說明，出生日期在2001年9月1日至2005年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣。沒有手機的青年朋友，文化部也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。

文化部表示，自2月公布擴大成年禮金政策後，陸續推出獨立書店消費2點送1點、最高可放大到1800點；表演藝術青年席位可享5折以下專屬優惠；電影院除國片限定，並鼓勵影城推出爆米花、飲料或票價折扣等方案，邀請青年下半年進場挺強檔國片；在最終領用關鍵前夕，更參考校園封測時的建議，推出「消費滿200再抽文化幣」，20萬組放大點數優惠。

文化部指出，目前全台已有超過10000個藝文消費點，包含博物館、音樂會、表演節目、實體書店、電影院、唱片及樂器行、live house、文創或工藝品店、文創園區及市集等。消費點遍及全台22個縣市，如獨立書店已有338家，包括離島的金門、澎湖、馬祖、蘭嶼有16家加入。此外，文化部也搭配疫後振興計畫，7月起將於各縣市陸續推出創新書市、偏鄉巡演及藝術市集，運用APP的靈活性，在各個臨時市集、場域都可使用成年禮金。

史哲表示，期盼成年禮金政策能成為「疫後對於藝文產業最大規模的攪動」，讓藝文成為青年朋友未來人生中最重要的支持力量，也讓青年朋友協力成就藝文產業的永續發展。文化部提醒，文化幣APP目前於App Store（ios）及Google Play（Android）上架，符合資格的18-21歲青年朋友可開始領取並馬上使用。同時，歡迎各縣市政府響應優惠或推薦藝文業者，也邀請藝文店家持續申請加入成為消費點。

●成年禮金官網：https://twcp.moc.gov.tw/