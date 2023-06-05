伴讀九年雖不捨 教兒「不因病放棄」

成功高中腦性麻痺畢業生何彥寶的母親林月香伴讀九年，陪兒子念書、抄筆記。林月香說，彥寶小學時每天要復健拉筋，很痛苦，看了都很不捨，卻只能躲起來掉淚；她仍告訴彥寶要樂觀面對，更要努力完成每件事，不能因病就放棄。

何彥寶出生時是八五○公克的早產兒，語言、智商、運動神經受創，動作遲緩，生活難以自理，仍克服身體障礙、逆境求學，曾獲頒總統教育獎。

「彥寶是很貼心的孩子」，林月香談起兒子，臉上神情滿是憐愛。

林月香回想，從小學至今，何彥寶已動四次手術，有一次術後雙腳打滿石膏，她為照顧彥寶常睡眠不足，有天不小心睡著，半夜突聽到用力呼吸的聲音，驚醒發現彥寶因傷口疼得睡不著，卻強忍著沒說，只因媽媽照顧他很辛苦，不想打擾她休息，還說「刀是自己開的，痛要自己忍」，讓她相當不捨。

何彥寶說，非選擇題對腦麻生很吃力，很多題目寫不完，國文、社會科還拿到頂標，出乎意料又開心。因無法補習、也不能晚睡，只能利用在校時間加倍努力，在家把握時間上網找學習影片，老師也提供很大的協助。

林月香說，彥寶的缺點就是太認真，「認真到我會抓狂」。因體力不好，兒子應每晚九點就要睡覺休養，彥寶卻常強撐著，要多讀一點、多查一點資料不肯睡，「所以九點一到，我就會強制斷電、拔眼鏡，他才肯上床睡覺」。

林月香感慨，一路走來遇到很多貴人，包含親友、彥寶的同學、教師等，不管在經濟、課業上，對孩子和她很多協助。她分享，數學是彥寶弱項，到高中難度提升，她能協助有限，學校老師會主動幫彥寶輔導；雖然她曾說「考零分也沒關係」，結果兒子學測考了五級分，她非常開心。