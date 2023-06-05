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成功高中首位女畢業生 兒有望台大

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
林月香（左）表示，希望透過這個故事，告訴眾人，面對事情不要放棄，要勇敢樂觀前行。中為兒子何彥寶，右為校長孫明峯。圖／成功高中提供
林月香（左）表示，希望透過這個故事，告訴眾人，面對事情不要放棄，要勇敢樂觀前行。中為兒子何彥寶，右為校長孫明峯。圖／成功高中提供

創校一○一年的台北市男校成功高中，今年的畢業典禮出現首位女畢業生，是陪腦麻兒何彥寶就讀高中三年的母親林月香。「何媽媽在學校唸了三年的書、抄了三年的筆記」。校長孫明峯特地送給林月香名譽畢業證書，及專為她製作的「成功媽媽」制服；林月香仰頭強忍淚水說，「雖然是兒子畢業，但我好想哭」。

應屆畢業生何彥寶罹患腦性麻痺，林月香從兒子小學四年級起陪讀，一路陪孩子上學、抄筆記、翻書，被稱為「寶媽」，今年何彥寶以大學學測成績參加身心障礙學生升學大專校院甄試，在腦性麻痺類組獲全國第二名，可望考取台大法律系，在校獲頒「堅毅勤學獎」。

孫明峯表示，這幾年「寶媽」不辭辛勞陪讀，學校都看在眼裡，才決定要在本月一日舉辦的畢業典禮送上驚喜。當何彥寶上台領獎時，特別邀請林月香上台，送上名譽畢業證書和繡有名字的制服，校名寫著「成功媽媽」和學號「五二○一三一四」，算是成功高中第一位女畢業生，台下師生則歡呼並報以熱烈掌聲。

孫明峯分享，何彥寶雖罹患腦麻，卻樂觀、積極向上，且非常善良，總是關心同學、老師有沒有吃飽穿暖，也認真學習；高中三年除回診、開刀，幾乎全勤，背後的堅強支柱就是小學四年級就化身書僮陪讀，直到高中畢業的林月香。

「希望彥寶故事可以鼓勵所有人，面對困難勇敢前行」，林月香說，感謝校長和成功高中特教團隊協助，讓何彥寶順利完成高中學業，未來上大學也會繼續陪讀。如果沒有學校老師幫忙和體恤，求學路很難走下去。

林月香說，何彥寶動作較慢，上課時，她會提供協助，例如考試對答案可能來不及，就先幫他抄下來，或做筆記，母子分工各抄一半，然後合起來。現場師生回想，當天氣氛溫馨感人，林月香雖然沒有太多的言語，一拿到制服馬上穿起來，看得出她相當感動。

制服 畢業典禮

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