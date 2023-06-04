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「榜書展」曝光慈禧太后墨寶 但慈禧書法真的好嗎？　

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。圖／史博館提供
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。圖／史博館提供

看過慈禧太后的書法嗎？國立歷史博物館與桃園市立美術館合作，以雙機構策展人方式共同策劃「榜書展」，即起於桃美館橫山書法藝術館盛大登場。展中一幅「慈禧太后御筆『福、壽』橫幅」，展出罕見的慈禧太后墨寶。不過，慈禧太后的書法到底好不好，是近代史一個爭論多年的有趣話題。

史博館表示，大字書法在歷代文獻中，先後出現「署書」、「擘窠書」、「榜書」等不同稱呼，直到清代康有為用「榜書」來涵蓋各種大字，成為現今最通俗的說法。「榜書」以其體量宏大，具有傳達訊息、公眾觀看的意涵，在今日，也是可以賞閱的藝術表現。

本次史博館提供了20件館藏文物於「榜書展」展出。其中的亮點文物「虎字碑拓本」是一個大氣的虎字，拓自草嶺古道虎字碑。草嶺古道介於新北市貢寮區到宜蘭縣頭城鎮大里間，是淡蘭古道的一部份。虎字碑所在位置接近古道的最高點，海拔約330公尺，據傳清同治六年（1867）時任台灣鎮總兵的劉明燈北巡淡蘭古道來到這裡被風暴所阻，故取「易經」當中「雲從龍、風從虎」的意思，以芒花為筆，就地書一草書「虎」字並刻碑鎮風。此虎字縱長百餘公分，體態厚重，加之有飛白線條，更覺飛動，氣勢非凡。

另一件亮點展品慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」

史博館表示，清代皇室注重書法，慈禧太后亦喜翰墨，學作擘窠大字，常書『福』、『壽』等字以賜內外大臣。以此件觀之，用筆渾厚樸質，頗得大字精神。

不過，關於慈禧這位清末最有權勢的女子書法到底好不好，近代史爭論多時。因為根據北京故宮藏品，慈禧墨寶的書寫風格並不一致，可能非同一人所寫。而慈禧在宮中有聘請兩位女書法家，史家推論應是慈禧的代筆者。

更關鍵的證據來自北京故宮博物院的藏品—慈禧用硃砂抄寫的「般若波羅蜜多心經」，落款為光緒30年（1904年），已到了慈禧垂簾聽政的末期。抄寫佛經須本人親筆才得福報，相信慈禧不會讓人代筆。但這篇經文筆力孱弱稚嫩、結構鬆散呆滯，被認為是書法「初學等級」—這恐怕才是慈禧真正的書法功力。

慈禧 北京故宮 草嶺古道

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