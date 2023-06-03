曾在矽谷失業領救濟金 蔣萬安勉文大畢業生：永保生活熱忱

文化大學今天（6/3）於校本部舉行111學年畢業典禮，文大今年特別邀請台北市長蔣萬安蒞臨致詞。蔣萬安以自身故事勉勵學生，當年本是外人眼中的人生勝利組，但隨即遭逢金融海嘯失業，只能領取失業救濟金。他勉勵畢業生，挫折是必經之路，但不要忘記對生活、喜愛的事物永保熱忱。

台北市長蔣萬安今蒞臨文大擔任畢業典禮致詞嘉賓，也是上任台北市長以來參與的首場畢業典禮。他列舉2個親身故事，勉勵學生帶著大學求學時的回憶，樂觀面對人生。

蔣萬安說，2008年時曾在美國矽谷擔任大公司的執業律師，是外人眼中的人生勝利組，但隨即金融海嘯襲擊而失業，從人生勝利組轉為只能領失業救濟金過活。

但蔣萬安談到，當時太太告訴自己，「不要放棄理想，我可以養你。」感動之餘，開始著手盤點餘後的工作項目、整理留給接棒者，也因此獲得當時同事和老闆的肯定，進而願意在未來持續給予指導和協助。

蔣萬安告訴畢業生，挫折是必經之路，但不要忘記對生活、喜愛的事物永保熱忱；面對困難，態度甚為重要，態度亦決定人的視野與格局。

蔣萬安也分享第二個故事，當年回到台灣投入初選，外界不看好自己，但仍相信勤能補拙，並開始嘗試深耕在地選區。面對挫折沒關係，但堅定信念就能走出燦爛的道路。

蔣萬安也引用蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2005年於史丹佛大學畢業典禮演講時的結語「Stay Hungry、Stay Foolish」，送給文大畢業生，追求任何事物請保持饑渴的精神，勇敢熱忱，無畏無懼。