曾在矽谷失業領救濟金 蔣萬安勉文大畢業生：永保生活熱忱
文化大學今天（6/3）於校本部舉行111學年畢業典禮，文大今年特別邀請台北市長蔣萬安蒞臨致詞。蔣萬安以自身故事勉勵學生，當年本是外人眼中的人生勝利組，但隨即遭逢金融海嘯失業，只能領取失業救濟金。他勉勵畢業生，挫折是必經之路，但不要忘記對生活、喜愛的事物永保熱忱。
台北市長蔣萬安今蒞臨文大擔任畢業典禮致詞嘉賓，也是上任台北市長以來參與的首場畢業典禮。他列舉2個親身故事，勉勵學生帶著大學求學時的回憶，樂觀面對人生。
蔣萬安說，2008年時曾在美國矽谷擔任大公司的執業律師，是外人眼中的人生勝利組，但隨即金融海嘯襲擊而失業，從人生勝利組轉為只能領失業救濟金過活。
但蔣萬安談到，當時太太告訴自己，「不要放棄理想，我可以養你。」感動之餘，開始著手盤點餘後的工作項目、整理留給接棒者，也因此獲得當時同事和老闆的肯定，進而願意在未來持續給予指導和協助。
蔣萬安告訴畢業生，挫折是必經之路，但不要忘記對生活、喜愛的事物永保熱忱；面對困難，態度甚為重要，態度亦決定人的視野與格局。
蔣萬安也分享第二個故事，當年回到台灣投入初選，外界不看好自己，但仍相信勤能補拙，並開始嘗試深耕在地選區。面對挫折沒關係，但堅定信念就能走出燦爛的道路。
蔣萬安也引用蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2005年於史丹佛大學畢業典禮演講時的結語「Stay Hungry、Stay Foolish」，送給文大畢業生，追求任何事物請保持饑渴的精神，勇敢熱忱，無畏無懼。
文大校長王子奇則說，30年前也像在座畢業生一樣徬徨無助、無所適從；但是30年來，經驗告訴自己大學時期修課、玩社團都會成為未來人生路途上的資源，勉勵畢業生相信自己、勇往直前，「文大是你第二個家，歡迎隨時回來，重新充電再出發。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言