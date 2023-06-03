兒童歌舞劇「雞城故事」帶給屏東孩童最歡樂的畢業禮物
屏東縣戲劇人才培訓學員與紙風車劇團攜手合作兒童歌舞劇「雞城故事」，今於屏東藝術館連演2場，邀請11所國小附幼，共計600名畢業班小朋友與家長共同欣賞，全場笑聲洋溢，為孩童帶來最歡樂的畢業禮物。
紙風車兒童歌舞劇「雞城故事」，改編自西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」及「西城故事」，透過戲劇的陶冶，讓孩子們學習愛與關懷，且勇於面對挫折。2場演出讓全場小朋友看得笑開懷，在這炎炎夏日，度過「雞」勵人心的美好回憶。
參與學員表示，今天演出看到台下滿場觀眾熱情的歡呼聲，讓他們覺得一切辛苦轉化成為家鄉孩子服務的動能；其中1名學員佳蓉說，「就算身體練到痠痛、動作記到頭痛，就是不會忘記，要讓孩子們感動。」
縣長周春米在昨晚趁劇團彩排時，到屏東藝術館為演員加油打氣，她說，屏東是唯一由在地培訓的學員與紙風車演員合作，在舞台上共同演出，感謝紙風車在國境之南撒下藝術種子，並開花結果，帶給屏東大小朋友更多的歡樂。
總編導李永豐說，台北與屏東學員經驗的交流，這很重要，唯有如此，我們才會自我提升，期許每年觀眾都可以在屏東藝術館看到這群人的演出。
文化處表示，去年紙風車劇團於屏東進行戲劇人才培訓課程，歷經專業師資訓練及成果展演，讓數10名素人演員實現戲劇夢。此次演出是在地學員首次挑戰大戲，10多名學員從今年3月起，在藝術館展開長達3個月的表演訓練、苦練舞蹈動作，並與紙風車演員密集排練，自信地在舞台上載歌載舞，一展表演才藝，讓屏東的孩子可以進劇場欣賞他們精彩的演出。
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