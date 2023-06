開南大學畢業典禮 張善政分享宏碁頂尖雲端、貴人經驗

桃園市長張善政今天上午參加開南大學畢業典禮,恭喜畢業生從優異的大學畢業,也期許畢業生珍惜與同學、師長的情誼,他們都是人生的貴人,在未來的職業生涯都有能互相幫忙。

張善政分享2000年在宏碁集團的職涯經驗,當時的宏碁董事長施振榮要他負責在桃園渴望園區建置最好的大型雲端資料中心,他找來最好的營造廠、營建和學術研究單位,還有市政府工務局長都是他台大的同學,大家同心協力完成建置亞洲最好的雲端中心的任務,這也是後來Google選擇台灣作為亞洲據點的主因之一。

張善政認為,求學期間與同窗、師長建立的情誼都是相當難得的緣分,這分情誼不會因畢業而結束,未來在職場上各自打拚時,可能又會因各種緣分而重逢,而成為彼此事業上的貴人。畢業生未來打拚事業時若碰上困難,也可重回學校找師長敘舊,師長也可能是協助在事業上突破瓶頸的貴人。

張善政受許多畢業生歡迎,大家拿起自拍桿與市長、師長和學生們合影。張善政強調畢業不是與師長、同學緣分的結束,而是開啟另一個新的篇章,期盼畢業生在離開學校前,能與同學、師長擁抱,珍惜這份得來不易的緣分,並憑藉開南大學給予的優質教育,在未來的職涯中發揮所長。

開南大學顏志光董事長期勉畢業生們,實踐企業家的精神,承擔風險,努力往前邁進。林玥秀校長除了恭喜學生們順利畢業外,並以五點守則-「Learning to live together學會與人相處、Learning to know學會追求知識、Learning to do學會做事、Learning to be學會發展、及Learning to change學會改變」與畢業生共勉,將來科技社會,做一個使用AI的人,而不是被AI使用的人。

今年畢業生學行兼優的獎項有智育獎、服務獎、勤學向陽獎、體育獎,共計64 人獲此殊榮。資訊管理學系碩士班胡恒正,獲得由陳炳良學務長頒發「勤學向陽獎」受矚目;胡恒正即使行動不便,求學期間仍勤奮向學,積極參與校內外各項活動,並發揮所長,關照脊髓損傷者的身心發展,榮獲111年公益服務類全國大專優秀青年。