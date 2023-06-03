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臉書社群團長招待看電影 愛心物資灌爆家扶兒環保袋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
臉書社群「彰化人大小事」團長蔡坤翰招待彰化家扶中心40戶受扶助家庭觀賞電影，愛心店家贊助點心飲料，電影觀賞會洋溢愛心。記者簡慧珍／攝影
臉書社群「彰化人大小事」團長蔡坤翰招待彰化家扶中心40戶受扶助家庭觀賞電影，愛心店家贊助點心飲料，電影觀賞會洋溢愛心。記者簡慧珍／攝影

臉書社群「彰化人大小事」擁有34萬名成員，是彰化縣具規模網路社群，經常舉辦公益活動為社群形象加分，今天社群團長蔡坤翰夫婦自掏腰包招待80名彰化家扶親子觀賞影片「小美人魚」，愛心店家獲知後紛紛加碼贊助點心和飲料，讓家扶親子抱著滿滿愛心進電影院。

彰化家扶中心安排田中、社頭、北斗、和美、花壇、永靖、花壇、員林、埔心、大村、埔鹽、線西與彰化市合計13鄉鎮、40戶受助家庭的80名親子觀賞電影，來自員林市的隔代教養家庭，阿公、阿嬤和兩名孫女搭火車到彰化市看電影。受扶助阿公表示，已經多年沒搭火車，更別說是看電影，很感謝社會上有這麼多有愛心的年輕人願意出錢出物資招待看電影、送禮物，讓他們一家四口度過快樂周末。

電影院贈送爆米花和紅茶，另有愛心商家加碼送手工餅乾、飲料、蛋塔、麵包、鉛筆盒，還有零食業者送給每戶100元，空調工程行贊助微電腦電扇給10戶家庭，讓受扶助家庭自備的環保袋爆滿。蔡坤翰表示，他期許自己拋磚引玉，並感謝「彰化人大小事」團隊爱心店家、志工和彰化團友長期關注弱勢，今天就讓大家跟著孩子回到童年快樂時光。

電影 愛心

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