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影／新豐高中校慶園遊會 特戰官兵校園展示演出很吸睛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新豐高中校慶園遊會，陸航李姓飛官對愛妻高唱情歌，肅立向另一半致上最敬禮。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸航李姓飛官對愛妻高唱情歌，肅立向另一半致上最敬禮。記者周宗禎／攝影

台南新豐高中今辦校慶園遊會，陸軍飛行訓練指揮部與航空特戰指揮部趁機擺攤、上百特戰官兵展示介紹戰鬥裝備、與學生互動體驗，希望多招募一些國軍人才，校園非常熱鬧。

今天飛訓部主辦的這一場「全民國防教育走入校園」活動，攤位陳列傘具穿戴、飛行服與頭盔著裝、夜視鏡、視力箱、迷彩偽裝，舉辦「特戰六人小組」突擊車等體驗活動，希望「增進軍民互動，期許學子們增進國防知識，瞭解國家安全重要性」。

雖然許多學生只顧著參加園遊會，邀約校外朋友來吃喝玩樂，也有不少學生表演歌舞自娛娛人；還是有一些學生對成為特種兵、直升軍機飛行員很有興趣，臉上畫了迷彩裝、身上掛著軍用裝備體驗「一日特戰兵」，詢問在場官兵要怎麼鍛鍊身體準備，才能夠成為優秀的特戰兵。

航特部熱門音樂社樂團也到場演出，主唱超級眼鏡蛇直升機李姓飛官與太太、3個幼兒到場，他抱起小朋友對在場懷孕的妻子高唱知名樂團邦喬飛的情歌「此生只為愛你」，贏得許多掌聲。

台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸航李姓飛官對愛妻高唱情歌。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸航李姓飛官對愛妻高唱情歌。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影
台南新豐高中校慶園遊會，陸戰航特飛訓部官兵校園演出吸睛。記者周宗禎／攝影

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