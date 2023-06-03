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僑泰高中畢典大玩創意 還邀神祕嘉賓獻唱

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，師生持螢光手板，溫馨送別學子。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，師生持螢光手板，溫馨送別學子。圖／僑泰高中提供

僑泰高中昨舉辦第51屆畢業典禮，先以校園拍立得、扭蛋尋寶、最後一盃美式躲避球、告白牆等活動暖場，畢業巡禮時，師生共拋「勝利彩帶」，並持螢光手板溫馨話別，並邀藝人陳華擔任晚會神秘嘉賓，當場獻唱「想和你看五月的晚霞」，讓畢業生驚喜連連，直呼感動。

僑泰高中畢業典禮主題為「1751未來可期」，象徵畢業生攜手邁向未來，典禮第一階段在國際會議廳舉行，開放貴賓和家長觀禮，並全程線上直播。傍晚5時，第二階段校園巡禮，除精彩表演，並在戰鼓磅礡聲中，師生拋下三色勝利彩帶，場面壯觀。

機械科陳宥廷說，彩帶落下的瞬間心中充滿感動，更難得的是大家自動將彩帶撿拾乾淨，留下最美的校園回憶。

幼保科林佩萱說，看著告白牆上貼滿對畢業生的祝福和期許，自己也立下明確目標，勇敢邁向人生下一個階段。

畢聯會幹部黃伊淳說，很感謝學校尊重學生的意見，以學生角度規畫畢業典禮，過程難免思慮不周，但老師的關懷和支持卻不曾少過。

校長温順德說，這一屆的畢業生受疫情影響，有一年多的時間採線上學習，但學生不畏艱難環境，在升學、技藝、體育及志工服務等領域都有優異表現，不但成就了自己，也榮耀了僑泰。他也以德雷莎修女的故事勉勵畢業生，要用最偉大的愛去做平凡的小事，讓社會更加祥和美好。

僑泰高中昨舉辦畢業典禮，師生共拋「勝利彩帶」溫馨送別學子。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，師生共拋「勝利彩帶」溫馨送別學子。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，邀藝人陳華擔任晚會神秘嘉賓，讓畢業生直呼感動。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，邀藝人陳華擔任晚會神秘嘉賓，讓畢業生直呼感動。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，師生共拋「勝利彩帶」溫馨送別學子。圖／僑泰高中提供
僑泰高中昨舉辦畢業典禮，師生共拋「勝利彩帶」溫馨送別學子。圖／僑泰高中提供

畢業典禮

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