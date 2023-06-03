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遲到76年的畢業證書 雄中頒給已故自衛隊校友翁昭福

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
雄中校長莊福泰（左）在畢業典禮上頒榮譽畢業證書給已故雄中自衛隊校友翁昭福，由翁的女兒代領。圖／高雄中學提供
雄中校長莊福泰（左）在畢業典禮上頒榮譽畢業證書給已故雄中自衛隊校友翁昭福，由翁的女兒代領。圖／高雄中學提供

已故雄中自衛隊成員、前高雄縣議員翁昭福因遭逢228事件中斷學業，雄中校長莊福泰在今年畢業典禮上頒發榮譽畢業證書，由他的女兒翁安利代表領取，表彰他為雄中自由民主學風的堅持和維護人民生命的大愛，學校指出，雖然是一張遲到76年的畢業證書，卻也是對歷史的一種反思與回顧。

雄中去年百年校慶，整理出不少228事件史料，了解翁昭福過去歷史後，決定今年的畢業典禮上頒發榮譽畢業證書，以示表彰。

據長年蒐集雄中自衛隊資料的高雄市前客委會主委陳志勇整理的史料，翁昭福出生於被特許採樟腦和製糖的富貴家族，1946年考上當時的省立高雄第一中學，1947年228事件爆發，高雄4所高中職校組織自衛隊，翁是其中一人。

當年部隊占領高市府並往火車站推進，雄中自衛隊一群學生前往談判卻被開槍警示。後來壽山要塞司令彭孟緝下令用60迫砲攻擊雄中，雄中自衛隊宣布解散撤離，留下2000多名群眾，當晚翁昭福想搭車逃回甲仙老家，在高雄火車站遇上軍隊開火，他躲進高雄火車站地下道內，趴在屍體下裝死逃過死劫，卻被軍隊檢查屍體時持刀刺傷胸部昏迷，至深夜甦醒，才徒步逃回甲仙家鄉。

後來翁昭福祖父翁朝派人帶著他沿山路逃到基隆，再偷渡日本，散盡家財，換得平安，雖然後來在日本繼續讀大學，但過去因逃亡無法領到雄中的畢業證書，成為人生的遺憾。

1946年翁昭福家人慶祝翁考上高雄第一中學的留影。圖／高雄中學是供
1946年翁昭福家人慶祝翁考上高雄第一中學的留影。圖／高雄中學是供

畢業證書 雄中 自衛隊

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