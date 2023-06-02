2023台灣海洋國際青年論壇 台大奪最佳提案獎

023台灣海洋國際青年論壇今天下午舉行優勝者頒獎典禮，國立臺灣大學學生葉佾叡、周鼎勳及吳柏均組成的「膜淨之魔術師」團隊，因應低碳排國際趨勢，推出「奈米光子光熱蒸餾系統」，欲解決未來世界水資源不均以及缺水危機等問題，不僅奪得社青組冠軍，也贏得本年度最大獎「最佳提案獎」。

由海洋委員會、美國在台協會高雄分處與國家發展委員會合作辦理的2023台灣海洋國際青年論壇，今日舉行優勝者頒獎典禮，由青少年組、青年組、社青組及國際組各選出前5名頒發獎狀，各組別1至3名還能分別獲得5萬元、2萬元及1萬元的獎金，另也頒發10萬元的獎金予1名最佳提案獎。

本年度共有來自22國家、252人、計62組團隊報名提案，初審委請專家學者針對書面提案資料進行審查，由22組團隊脫穎而出進入決選，並參與決選團隊訪視輔導活動精進提案內容決選以成果發表會方式進行，由各組簡報10分鐘，並由評審進行答詢評分，且全程以英語進行。

每個團隊都提出了1個以科學為核心的創新解決方案，期望能夠扭轉海洋所面臨的問題，包括幽靈漁具、水銀污染、海洋塑膠垃圾、過度撈捕、藍碳和海龜保育等，時下各界特別關注的海洋議題。

比賽最終分別由康橋國際學校「威德爾海」團隊、國立臺灣海洋大學「邁向綠能未來」團隊、國立台灣大學「膜淨之魔術師」、以及馬來西亞Terengganu大學「Guardians of the GalaxSea」等4組團隊，分別獲得青少年組、青年組、社青組及國際組第一名的殊榮，並抱回5萬元的獎金。

社青組冠軍由來自國立臺灣大學學生葉佾叡、周鼎勳及吳柏均組成之「膜淨之魔術師」團隊奪得，其提案「奈米光子光熱蒸餾系統」，使用太陽能來驅動系統，可大幅降低淡化水資源所需之能耗；另一方面，團隊也秉持循環經濟的理念，將輪胎富含的碳黑高值化，大規模製成具光熱響應的薄膜，應用於光熱薄膜海水淡化。

海委會表示，膜淨之魔術師的方案已有海水淡化之設備原型，且有初步實驗數據證明，以該設備淡化出之水質，優於使用傳統方式淡化之水質，獲得評審青睞脫穎而出。海委會將提供10萬元獎金，幫助團隊執行提案構想。