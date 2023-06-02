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畢業生幾乎都是棒球隊 崇義高中畢業典禮很感性

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
崇義高中畢業生33位中有32位是棒球隊員，學長學弟的傳承感言及互贈禮物，別出心裁的交棒儀式，感性又溫馨。 圖／觀天下有線電視提供
崇義高中畢業生33位中有32位是棒球隊員，學長學弟的傳承感言及互贈禮物，別出心裁的交棒儀式，感性又溫馨。 圖／觀天下有線電視提供

運動型學校的學生如何展現出感性的畢業典禮？棒球隊員們展現鐵漢柔情，今(2)日崇義高中舉辦了一場別開生面的畢業典禮，畢業生中高中部31位就有30位都是棒球隊員，而2位國中畢業生也都是棒球隊員，不但有學生自創團體舞蹈歌曲，學長學弟的傳承感言及互贈禮物，別出心裁的交棒儀式，感性又溫馨。

崇義高中第31屆畢業典禮上，包括立法委員賴品妤、新北市議員張錦豪、蘇錦雄都出席參加，而崇德里長蘇宏杰身為第二屆的畢業生，做為大學長的他也來勉勵即將畢業的學弟們，接著學生們從校長手中接下畢業證書，代表要走入人生下一個階段。

崇義高中辦了一場極具特殊且別開生面的畢業典禮，學生自創團體舞蹈舞步表演、學長弟的傳承感言及互贈禮物、家長與孩子之間互相不知道的彼此一封信、別出心裁的交棒儀式、自編的校歌，現場熱情溫馨。

崇義高中校長陳春色表示，這次畢業生中，高中部31位就有30位都是棒球隊員，而2位國中畢業生也都是棒球隊員，運動結合學習是崇義高中多元發展的教育方向，崇義高中這幾年來發展運動科技，深受民眾及家長肯定，讓學生對運動員的生涯發展有了清晰的輪廓，今天的畢業典禮溫馨感人，每個學生的投入及參與，讓大家看到了運動型學生，原來也可以是如此柔情溫馨。

崇義高中畢業生楊凱程說，謝謝崇義高中這三年來的照顧與栽培，謝謝學校的師長與教練團教導，在未來會繼續打棒球，好好努力打出好成績打進成棒甚至是職棒更高殿堂。

畢業典禮 運動

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