新北福營國中與花蓮宜昌國中交流 管樂團各展實力

新北市福營國中去年十二月前往花蓮進行音樂交流,與宜昌國中牽起緣分,日前花蓮宜昌國中也特別來到蘆洲功學社音樂廳,與新北市福營國中雙方進行一場「就是要你"管"」聯合音樂會,雙方各展實力,表演多首經典組曲,獲得滿堂喝采。

音樂會一開始,由福營國中帶來演出,在郭韋伶老師的指導下,從THE RELENTLESS WARRIOR、FLIGHT-ADVENTURE IN THE SKY到OYE COMO VA..等七組曲,福營學子充分展現學習成果;由於福營國中管樂團即將在7月中旬,與校內棒球隊一同前往日本學校進行交流,屆時將在甲子園場邊演奏,這次也特別提早曝光應援曲目「和你一起去看棒球」,讓在場觀眾搶先感受加油團的熱情氛圍。

104年才成立的福營國中管樂團,近年來陸續在新北市及全國音樂比賽中,表現優異,福營國中校長李文旗表示,讓孩子們以音樂會友,不管是校際或是國際交流,都能獲得不同的成長與視野的提升。

下半場的音樂會,則由宜昌國中帶來演出,在指揮郭本琪老師的帶領下,同樣帶來五首精采組曲,不論是FIELDS OVERTURE、WINDS OF CHANGE、THE WIND BLOWS WHERE IT WILL...等,時而溫柔、時而磅礡的演出,也讓在場觀眾感受管樂演奏的魅力。

花蓮縣宜昌國中在管樂演出歷程上,相當豐富,除了國內交流,2019年5月也曾受邀至美國加州迪士尼戶外音樂舞台登場,每年暑假的「年度音樂會」,更是固定演出之盛事,並逐年為洄瀾藝術開創里程碑。

宜昌國中校長陳玉明說,透過音樂能增進孩子的品德與視野,也希望兩校緣份不斷,常來常往,讓孩子彼此學習與觀摩,增進情誼與能力。

表演最後,福營國中與宜昌國中兩所學校,在郭韋伶老師的指揮下,共同演繹名曲「FINAL COUNTDOWM」、「YMCA」,獲得滿堂喝采;兩校學子藉由音樂交流,不僅互相切磋技巧,也期盼情誼長存,在音樂的滋養中獲得心靈的富足。