新北福營國中與花蓮宜昌國中交流 管樂團各展實力

新北市福營國中去年十二月前往花蓮進行音樂交流，與宜昌國中牽起緣分，日前花蓮宜昌國中也特別來到蘆洲功學社音樂廳，與新北市福營國中雙方進行一場「就是要你"管"」聯合音樂會，雙方各展實力，表演多首經典組曲，獲得滿堂喝采。

音樂會一開始，由福營國中帶來演出，在郭韋伶老師的指導下，從THE RELENTLESS WARRIOR、FLIGHT-ADVENTURE IN THE SKY到OYE COMO VA..等七組曲，福營學子充分展現學習成果；由於福營國中管樂團即將在7月中旬，與校內棒球隊一同前往日本學校進行交流，屆時將在甲子園場邊演奏，這次也特別提早曝光應援曲目「和你一起去看棒球」，讓在場觀眾搶先感受加油團的熱情氛圍。

104年才成立的福營國中管樂團，近年來陸續在新北市及全國音樂比賽中，表現優異，福營國中校長李文旗表示，讓孩子們以音樂會友，不管是校際或是國際交流，都能獲得不同的成長與視野的提升。

下半場的音樂會，則由宜昌國中帶來演出，在指揮郭本琪老師的帶領下，同樣帶來五首精采組曲，不論是FIELDS OVERTURE、WINDS OF CHANGE、THE WIND BLOWS WHERE IT WILL...等，時而溫柔、時而磅礡的演出，也讓在場觀眾感受管樂演奏的魅力。

花蓮縣宜昌國中在管樂演出歷程上，相當豐富，除了國內交流，2019年5月也曾受邀至美國加州迪士尼戶外音樂舞台登場，每年暑假的「年度音樂會」，更是固定演出之盛事，並逐年為洄瀾藝術開創里程碑。

宜昌國中校長陳玉明說，透過音樂能增進孩子的品德與視野，也希望兩校緣份不斷，常來常往，讓孩子彼此學習與觀摩，增進情誼與能力。

表演最後，福營國中與宜昌國中兩所學校，在郭韋伶老師的指揮下，共同演繹名曲「FINAL COUNTDOWM」、「YMCA」，獲得滿堂喝采；兩校學子藉由音樂交流，不僅互相切磋技巧，也期盼情誼長存，在音樂的滋養中獲得心靈的富足。