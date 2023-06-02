同德高中畢業典禮 縣長許淑華送出國獎助學金大禮

南投縣草屯鎮同德高中今天畢業典禮，縣長許淑華應邀參加，贈送畢業生文昌筆，同時宣布縣府編列預算，明年推出「學子出國獎助學金計畫」，提供南投子弟更多出國留學機會，希望學生用心學習，提升自身國際視野和競爭力。

同德高中今年共有10個科別，290名學生畢業，由校長童建文頒發畢業證書，並安排奉茶謝師禮，感謝師長教導，場面溫馨。許淑華頒發縣長獎給考取台灣大學物理系的普三甲學生楊鎧嶸，另普三甲施泉佑獲議長獎、餐技三甲游羽婕獲鎮長獎；電三甲劉子暘及蕭富騰則勇奪中亞聯大U21永續智慧創意設計發明競賽高職組第一名，都獲頒獎金。

許淑華說，同德高中創校近60年，培育許多優秀企業家及人才，隨著時代的轉變，還擴充增加國中部及高中部，設置英文雙語教學，這次畢業生中就有2人考上台大跟成大，楊鎧嶸是國中會考滿級分仍留在南投學習，更加難能可貴。

許淑華表示，為培植青年學生國際競爭力，縣府推出「學子出國獎助學金」計畫外，也與美國加州峽谷大學，共同簽署國際線上學分、學術英語課程合作備忘錄，讓縣內高中職生免托福即可先修逾200門美國大學正式課程，學分可以抵用美國10所大學的學分，提早與國際接軌，並減輕家長經濟負擔，及出國留學的費用，讓孩子扎根南投放眼國際。

楊鎧嶸及施泉佑表示，感謝師長們悉心教導，讓自己發揮實力，考上理想學校，也感謝許縣長「學子出國獎助學金」這個大禮，讓更多學生有機會出國圓夢。