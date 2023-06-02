快訊

發現有異樣…何孟樺爆民進黨性騷第3案 哽咽發聲：當初是我鼓勵同仁上報

女子到ATM領4萬「少1步驟」5000元消失！銀行冷回4字拒絕賠償

同德高中畢業典禮 縣長許淑華送出國獎助學金大禮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許淑華參加同德高中畢業典禮，頒贈縣長獎給考取台大的楊鎧嶸，並宣布明年學子出國獎助學金計畫，幫助更多學生出國深造。圖／南投縣政府提供
許淑華參加同德高中畢業典禮，頒贈縣長獎給考取台大的楊鎧嶸，並宣布明年學子出國獎助學金計畫，幫助更多學生出國深造。圖／南投縣政府提供

南投縣草屯鎮同德高中今天畢業典禮，縣長許淑華應邀參加，贈送畢業生文昌筆，同時宣布縣府編列預算，明年推出「學子出國獎助學金計畫」，提供南投子弟更多出國留學機會，希望學生用心學習，提升自身國際視野和競爭力。

同德高中今年共有10個科別，290名學生畢業，由校長童建文頒發畢業證書，並安排奉茶謝師禮，感謝師長教導，場面溫馨。許淑華頒發縣長獎給考取台灣大學物理系的普三甲學生楊鎧嶸，另普三甲施泉佑獲議長獎、餐技三甲游羽婕獲鎮長獎；電三甲劉子暘及蕭富騰則勇奪中亞聯大U21永續智慧創意設計發明競賽高職組第一名，都獲頒獎金。

許淑華說，同德高中創校近60年，培育許多優秀企業家及人才，隨著時代的轉變，還擴充增加國中部及高中部，設置英文雙語教學，這次畢業生中就有2人考上台大跟成大，楊鎧嶸是國中會考滿級分仍留在南投學習，更加難能可貴。

許淑華表示，為培植青年學生國際競爭力，縣府推出「學子出國獎助學金」計畫外，也與美國加州峽谷大學，共同簽署國際線上學分、學術英語課程合作備忘錄，讓縣內高中職生免托福即可先修逾200門美國大學正式課程，學分可以抵用美國10所大學的學分，提早與國際接軌，並減輕家長經濟負擔，及出國留學的費用，讓孩子扎根南投放眼國際。

楊鎧嶸及施泉佑表示，感謝師長們悉心教導，讓自己發揮實力，考上理想學校，也感謝許縣長「學子出國獎助學金」這個大禮，讓更多學生有機會出國圓夢。

南投縣長許淑華（右一）參加同德高中畢業典禮，並宣布學子出國獎助學金計畫，幫助更多學生出國深造。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右一）參加同德高中畢業典禮，並宣布學子出國獎助學金計畫，幫助更多學生出國深造。圖／南投縣政府提供

許淑華 南投 高中生 畢業典禮

延伸閱讀

影／遠見調查許淑華奪新人王 卻因垃圾這項墊底

疫情南投茶葉滯銷上萬公噸 許淑華兩湖論壇赴陸幫賣茶

南投公車候車亭不足老舊 許淑華：分期改善3年完成

影／挺郭南投議長退出國民黨 侯友宜聯繫許淑華補網

相關新聞

彰雲畢業生最愛的畢業禮是「這個」 還有太平媽祖加持

6月畢業季，畢業生評選最愛的西螺福興宮「太平媽祖獎」，不僅有獎可拿，還有精美禮盒能收藏。廟方今天陸續至雲林、彰化11鄉鎮...

藝術高中生學測五頂標 錄取高醫成創校17年首位醫科生

醫學系繁星入學第二階段今天放榜，嘉義縣新港藝術高中304班學生賴姵璇傳捷報錄取高雄醫學大學醫學系，成為創校以來首位醫科生...

自由學區擴大排擠 在地家長反彈

新北市額滿學校增加自由學區，卻排擠基本學區學生入學資格，只能改分發在鄰近學校，影響在地受教權，引發基本學區家長反彈。近期...

與英美日等學校簽雙軌升學 三重高中畢業生可拿雙文憑

新北市立三重高中重視雙語、國際教育，國中部每周5至8節雙語課程，也聘請外語教師協同授課。高中部則提供大學先修課程...

不只開設語實班、數理班 丹鳳高中校定課程受學生喜愛

新北市新莊區丹鳳高中辦學認真，不僅開設語文實驗班、數理實驗班等特色班級，也因應108課綱發展校本課程...

彰化2全盲生接受命運好學不倦 今獲逆境奮發縣長獎

彰化縣政府今天下午舉辦111學年度國中應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，學生領完獎留在現場觀禮，不再像新冠疫情期間領獎走人。彰興...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦