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彰雲畢業生最愛的畢業禮是「這個」 還有太平媽祖加持

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
西螺福興宮設立的「太平媽祖獎」，每年畢業季都會到雲林、彰化11鄉鎮百所學校頒獎及媽祖禮，當中有特製的行動電源、媽祖悠遊卡等。記者陳苡葳／攝影
西螺福興宮設立的「太平媽祖獎」，每年畢業季都會到雲林、彰化11鄉鎮百所學校頒獎及媽祖禮，當中有特製的行動電源、媽祖悠遊卡等。記者陳苡葳／攝影

6月畢業季，畢業生評選最愛的西螺福興宮「太平媽祖獎」，不僅有獎可拿，還有精美禮盒能收藏。廟方今天陸續至雲林、彰化11鄉鎮學校頒獎，本年度有200多名畢業生獲得獨一無二的媽祖禮，當中有行動電源、媽祖悠遊卡等，獲獎學生直呼「終於拿到了！」開心迎向下一階段的求學人生。

西螺福興宮董監事每年都精心準備太平媽祖獎的禮物，近年智慧型手機當道，廟方特製「媽祖行動電源」已送出千個，今年還升級成磁吸式行動電源，可一邊充電、一邊使用手機，另還贈1張有300元儲金的「媽祖悠遊卡」、文昌筆及1面鵬程萬里金牌，所有禮品均請媽祖及文昌帝君加持。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，太平媽祖獎邁入第17年，希望鼓勵孩子發揚太平媽祖的慈悲心、關懷心，以熱心服務的學生為獎勵對象，由各校畢業班推薦1名在校期間熱心公益、服務師長及同儕成為獲獎人，期勉其在未來求學或就業之路，不忘勤奮耕耘、熱心助人且服務社會，至今已有4000多名學生獲獎。

今年雲林崙背、二崙、莿桐、林內、西螺，及彰化溪州、埤頭、大城、二水、北斗約200多名幼兒園、國小、國中及高中畢業生獲獎；西螺農工一名畢業生說，在學3年經常協助老師出公差，校方頒發「最佳服務獎」給他，同時能獲得福興宮的太平媽祖禮盒，令他喜出望外，透露自己「早就想要這份禮物很久了！」

獲頒西螺福興宮「太平媽祖獎」的學生開心合影留念。圖／西螺福興宮提供
獲頒西螺福興宮「太平媽祖獎」的學生開心合影留念。圖／西螺福興宮提供
西螺福興宮董監事今起陸續至雲林、彰化11鄉鎮學校頒發「太平媽祖獎」。圖／西螺福興宮提供
西螺福興宮董監事今起陸續至雲林、彰化11鄉鎮學校頒發「太平媽祖獎」。圖／西螺福興宮提供

媽祖 彰化 悠遊卡

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