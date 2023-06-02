自由學區擴大排擠 在地家長反彈

新北市額滿學校增加自由學區，卻排擠基本學區學生入學資格，只能改分發在鄰近學校，影響在地受教權，引發基本學區家長反彈。近期三峽北大附中國中部以增班因應，教育界認為不是良策。

新北市有215所國小、99所國中，滿額小學已22所、國中也有6校，多數集中在板橋、淡海新市鎮、北大社區及林口重劃區，但各校增加自由學區排擠基本學區學生入學資格，導致有學生住在學校旁，卻要通勤到更遠的學校就讀。

新北市國小生約20萬人，許多家長從孩子出生便「超前部署」，以置產、寄戶口方式，先為孩子搶占明星學校學區入學資格。新北市國中小有基本、自由學區，基本學區通常為學校附近鄰里，自由學區則在基本學區外圍，可選擇二校以上學區。

多數家長都優先選擇額滿的明星學校，無法擠進自由學區的附近鄰里卻透過民代、里長爭取進入自由學區，導致自由學區愈來愈大，家長跳腳。

舉例說，北大附中國中部去年增設龍學里1至14鄰為自由學區，導致報名人數比招收名額多出近1倍，多出的學生只能超額分發到三峽或柑園國中，直到今年5月國中報名，家長才發現孩子進不去，氣得跳腳。

板橋新埔國小也長期額滿，112學年度新增文德里12鄰為自由學區。文德里長賴錦賜說，家長偏好校舍較新穎的新埔國小，附近新建案住戶陳情盼加入自由學區，但新埔國小今年候補已經排到300多人，未來3、4年候補情況恐怕更嚴峻。

同為額滿學校的中山國中校長陳君武說，每年約候補250人，今年候補多達400人。過去幾年曾開過幾次學區協調會議，有家長希望能進自由學區，但校內1班約34人，已比板橋其他國中一班24人多10人，為維護教育品質，這幾年都堅持不再擴增新學區。

市議員黃淑君說，學區應在人數比例、教育資源公平分配，提升非滿額學校的資源，比如修繕校舍、提高教育品質，讓學生可以在地就學。議員江怡臻說，教育局學區規畫要周全且清楚，比如額滿學校考慮增班或新建校舍，像是北大國中二期、桃子腳國中小第三期校舍等，好容納更多人。

教育界認為，會產生明星學校，多出在資源分配不均，增班只能治標，建議要在師資、設備上弭平城鄉教學資源差距，打造各校特色，才能永續。