不只開設語實班、數理班 丹鳳高中校定課程受學生喜愛

新北市新莊區丹鳳高中辦學認真，不僅開設語文實驗班、數理實驗班等特色班級，也因應108課綱發展校本課程，其中「節慶文化探索」、「歷史學探究」更是深受學生喜歡，學生可提早對文理課程有更深入的體會，以銜接大學科系。

丹鳳高級中學民國77年創立，一開始為丹鳳國中，後在98年改制為完全中學。學校辦學認真，開設語文實驗班每周有固定外籍教師口說練習課程，逾十次的業師蒞校專題演講，講者涵蓋藝術家、翻譯、科技業主管、網紅等。疫情期間語實班也沒有停止校外參訪，除了大學科系參訪，還入山進行史地考察，在石門水庫泛舟划船，參訪各大美術館與博物館，甚至到美國在台協會與發言人直接對談。

丹鳳高中語實班參訪美國在台協會，與發言人直接對談。圖／丹鳳高中提供

而專題課程方面，語實班以國文和英文為主，包含新詩創作、散文書寫、英文刊物編輯、戲劇、口語表達，同時也會跨領域學習，比如應屆生就設計陶藝與印石篆刻。學生們更在高三，舉辦為期超過一周的大型成果展，除了動態的晚會表演，靜態更有超過八個以上的展區，讓參訪者都能感受到丹鳳高中充滿特色的一面。

丹鳳高中語實班高三學生舉辦為期超過一周的大型成果展。圖／丹鳳高中提供

另外，數理實驗班以螺旋式課程設計理念，分年段課程安排，高一、高二每學期均三學分連續排課。高一的科普文章探究，讓學生訂定有興趣的專題研究，發展成小論文；高二的專題研究課程，將研究發展為科展題目，並與鄰近大學資源合作，校內「丹中分子生物實驗室」培養學生的高階實驗技術；高三的科學競賽展能，將其兩年來所學知識理論、發展成科學素養能力、學習歷程競賽表現。

丹鳳高中數理實驗班。圖／丹鳳高中提供

除語文實驗班、數理實驗班，丹鳳高中也發展校定課程，比如節慶文化探索，以歲時節令為主軸，上學期主題有：中秋、重陽、立冬、冬至、尾牙、除夕，下學期則有：春節、元宵、清明、端午、七夕、中元，運用歷史、地理、公民等相關知識，認識台灣與國際上節令有什麼節慶文化。

校定課程還有「歷史學探究」，是歷史科的探究與實作，主要以在地宗教信仰與族群出發，引導學生進行史料探索，並逐步來到真實場域實察，理解並走讀相關的在地文化。比如上學期廟街踏查以及淨溪活動、樂生療養院踏查等，讓逐步讓學生認識傳統產業及醫療人權相關議題；下學期則是導學生觀察生活周遭，理解校園內、在地社區公共議題，透過參與式預算，引導學生以歷史文化等角度，發想公民提案。

丹鳳高中成立跨校、跨國閱讀社群，以「D-iBOOK」選書師系統融入智慧選書機制。圖／丹鳳高中提供

丹鳳高中也成立跨校、跨國閱讀社群，以「D-iBOOK」選書師系統融入智慧選書機制，打造閱讀、寫作、說書三合一平台，讓科技與遊戲元素融入閱讀教學，提供新北8校學子「以文會友」線上讀寫歷程。丹鳳高中透過VR星海傳說，軟體兩大主題設計六大科目關卡，學生能夠在360度的虛擬環境答題，學生身歷其境，提高學習動機。

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