雄中爆笑畢業歌再+1 雙馬尾低音炮齊喊「狗面」？網笑翻：氣死雄女嗎

國小到高中都會有校外教學的活動，不少家長會幫孩子帶零食與同學們分享，甚至會給點零用錢讓孩子買喜歡的紀念品。一名爸爸表示，就讀小三的兒子要去校外教學，所有費用已繳清也幫忙帶了零食，但兒子卻開口跟他要100元，令他相當猶豫，於是想問問網友的想法。

2023-06-01 15:03