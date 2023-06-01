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雄中爆笑畢業歌再+1 雙馬尾低音炮齊喊「狗面」？網笑翻：氣死雄女嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
雄中112級畢業歌出爐，動畫夯歌《可愛くてごめん》成學生自選曲。圖／翻攝自臉書粉專「台灣迷因」、YouTube頻道「HoneyWorks OFFICIAL 」
雄中112級畢業歌出爐，動畫夯歌《可愛くてごめん》成學生自選曲。圖／翻攝自臉書粉專「台灣迷因」、YouTube頻道「HoneyWorks OFFICIAL 」

5月迎來各級學校畢業季，各校畢業歌也成關注焦點。高雄中學明（2）日將舉行畢業典禮，沒想到臉書粉絲專頁「台灣迷因」竟流傳一張圖片，上頭寫著「112級畢業歌《可愛くてごめん》（對不起我這麼可愛）」，隨即吸引逾3千名網友朝聖，直呼「只有雄中能超越雄中」。

雄中公布今年兩首畢業歌票選結果，分別為學生自創曲《GRA.》及學生自選曲《可愛くてごめん》。圖／翻攝自「高雄中學112級畢委會」Instagram帳號
雄中公布今年兩首畢業歌票選結果，分別為學生自創曲《GRA.》及學生自選曲《可愛くてごめん》。圖／翻攝自「高雄中學112級畢委會」Instagram帳號

「高雄中學112級畢委會」Instagram帳號發布限時動態，公布雄中今年兩首畢業歌票選結果，分別為學生自創曲《GRA.》及學生自選曲《可愛くてごめん》。而引起網友熱烈回響的，正是後者動畫「~成為女主角！被討厭的女主角和秘密的工作~」中村千鶴的角色歌曲，由聲優早見沙織演唱的《可愛くてごめん》。

該曲於全球爆紅，不僅在YouTube已突破7千萬次觀看，抖音平台更是掀起手勢舞挑戰熱潮，歌詞寫道「啾！對不起我這麼可愛」，也讓許多南韓藝人爭相模仿。如今雄中畢典將播放這首畢業歌，都讓網友們敲碗想看學生版挑戰影片大唱「狗面（ごめん發音，對不起之意）」，激動大喊「這麼可愛一定是男孩子啊！」。

然而雄中畢業歌年年都引人關注，包括107級自選曲《朋友bang不見》、109級自選曲《超跑情人夢》、110級自選曲《蟹堡王之歌》等，學生們獨有的搞怪風格，總是讓網友們笑翻。對此，網友也在臉書tag高雄市長陳其邁，邀請他一同綁雙馬尾現身致詞，是否成真只能待畢典當天揭曉。

畢業典禮 雄中 陳其邁 抖音 Instagram

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