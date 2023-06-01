員林高中棒球隊畢業生「未來球場再見」 惹哭一群人

國立員林高中今年畢業典禮巔覆傳統，提前舉辦畢典音樂會，學生主導舉辦形式和自由入座，約八成學生進場，畢業生歌唱跳舞，台下又是掌聲又是口哨聲，棒球隊畢業隊員洪子瑋一句「期待大專盃，大家球場再碰面。」惹哭一群同學。

今天多所學校舉辦畢業典禮，員林高中先舉辦「夏日員舞曲」第72屆畢典，畢聯會學生幹部創意發想籌畫前天（5月30日）草地音樂會和今天畢業音樂會都採自由參加，學生捧場學生，畢業生568人今天逾400人進場欣賞音樂會。

畢業生組成樂團演唱流行歌曲、舞團表演熱門舞蹈，盡展平日個人及社團演練的才藝，表演穿插畢業生發表感言，其中棒球隊員洪子瑋說，感謝隊員3年陪伴，過去練習遇到很多困難，隊員一起努力克服，高二大家變得成熟，高三代表彰化縣參加全國賽遇到勁敵新竹隊，輸球時他哭了，不是難過打輸，而是高興自己球隊有成長。

「感謝過去3年的陪伴，期待未來大專盃，大家球場上再碰面。」他流淚向同學道別，全場又是掌聲又是尖叫，連師長都感動，留下深刻印象。

策畫畢業音樂的賴婕綺表示，這屆高三學生的學習生涯大部分在新冠疫情期間度過，能有別於國中時候，自行策畫自己的畢典，真的很有意義。畢聯會畢典音樂會主持人江紋其也是畢聯會公關長，她說，希望畢業的這個夏天能狂歡，盡情做自己想做的事，她當主持人考驗臨場反應，收穫頗多。

「畢典要感動自己，行有餘力再感動師長。」員高校長楊豪森說，前年畢典線上直播，去年畢典各獎項得獎人代表進場領獎，今年總算恢復正常畢典，他要畢業生策畫感動自己且難忘的畢典，給自己難忘的回憶。