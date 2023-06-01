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卓蘭高中「禰豆子」借閱圖書逾千冊 從閱讀找到自信

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
卓蘭高中學生劉妍秀在校內借閱圖書超過1000冊，透過閱讀找到自信並擴展視野。圖／卓蘭高中提供
卓蘭高中學生劉妍秀在校內借閱圖書超過1000冊，透過閱讀找到自信並擴展視野。圖／卓蘭高中提供

國立卓蘭高中應屆畢業生劉妍秀在校6年，借閱圖書超過1000冊，透過閱讀找到自信、方向並擴展視野，高二時還主動在學校圖書館策展辦「秘境奇遇」日本書籍主題書展，吸引上千人次，在校園引起共鳴，還因此獲得「禰豆子」的暱稱，她熱愛閱讀的表現讓師長肯定，校方將在明天畢業典禮頒贈「閱讀楷模獎」公開表揚。

校方說，劉妍秀是卓蘭在地孩子，由於家裡務農，她無法享有豐富的物質生活，升高中才擁有智慧型手機，也因如此情況，課外閱讀成了她的童年娛樂和心靈培養的僅有方式。她是新住民之子，她認為閱讀幫助她建立價值觀，也帶來新刺激，閱讀更提高了她的專注力和統整能力。劉妍秀出色的閱讀成果，已錄取國立暨南大學中文系。

早年學生通勤坐車、空檔時間多會拿著書本閱讀，現在中學生幾乎人手一機，3C產品也多元，但許多孩子大多用來玩手遊、上網看視頻等，劉妍秀喜愛將時間花在課外閱讀上，在卓蘭高中就學6年期間，她向圖書館借閱書籍超過千冊，扣除寒暑假，在校1500多個日子，她平均一、二天就借閱並讀完1本課外讀物，擴展視野也豐富思想。

劉妍秀一直是學校圖書館借閱榜上的佼佼者，她喜歡閱讀小說，也涉獵社會、歷史、政治、女性、文化議題等相關書籍，校方向學生徵詢購書推荐調查，來自她的建議最多，圖書館藏書許多是她推荐購買的書籍，彷彿成了她的「小書庫」，前年她和同學還主動策畫「日本書籍策展：秘境奇遇」，帶動校園一波借書熱潮，「鬼滅之刃」漫畫是書展主題書之一，女主角「禰豆子」還成了她的暱稱。

國文老師紀傑騰說，對偏鄉孩子而言，與其等待幫助並自悲自艾，不如透過閱讀來探索整個世界，閱讀是一種物質成本極低，卻可豐富精神、思想的方法，廣博的閱讀經驗讓劉妍秀能深入各種議題。

卓蘭高中校長張智惟說，閱讀可讓人通古今之變，可讓人穿越時空，讓人站在巨人肩膀看世界，不讓偏鄉的孩子輸在起跑點上，他每年都會向新生分享個人從閱讀中尋找人生方向的例子，但僅閱讀還是不夠，以妍秀為例，她還參加跨校中學生網站閱讀心得寫作比賽，將有意義的書籍內容轉化為心得，也嘗試撰寫小論文，選擇女性議題的文本探究，開拓視野與深度，所以「不怕書、就會贏」，鼓勵學生多親近書本，讓自己掌握人生成為贏家。

卓蘭高中學生劉妍秀（右）和同學劉芊杏（左 ）策展，在校內辦日本書籍主題展。圖／卓蘭高中提供
卓蘭高中學生劉妍秀（右）和同學劉芊杏（左 ）策展，在校內辦日本書籍主題展。圖／卓蘭高中提供
卓蘭高中學生劉妍秀（中）熱愛閱讀，獲校方頒發 「閱讀楷模獎」，校長張智惟（左 ）、圖書館主任羅郁惠都高度肯定。圖／卓蘭高中提供
卓蘭高中學生劉妍秀（中）熱愛閱讀，獲校方頒發 「閱讀楷模獎」，校長張智惟（左 ）、圖書館主任羅郁惠都高度肯定。圖／卓蘭高中提供

圖書館 日本 偏鄉

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