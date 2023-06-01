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影／台灣海洋國際青年論壇今登場 海洋吸塵器「湛鬥機」受矚目

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣湛藍海洋聯盟今天由共同創辦人廖君珮，出席2023台灣海洋國際青年論壇。記者王勇超／攝影
台灣湛藍海洋聯盟今天由共同創辦人廖君珮，出席2023台灣海洋國際青年論壇。記者王勇超／攝影

海洋委員會與國家發展委員會、美國在台協會高雄分處，為鼓勵青年學子運用海洋科學，解決海洋所面臨的危機與挑戰，在今、明兩天辦理「2023台灣海洋國際青年論壇」，吸引超過20國青年參與提案。其中台灣湛藍海洋聯盟（湛團隊）打造的船型掃海機器人「湛鬥機」，去年6個月在鼻頭漁港回收0.5公噸海洋廢棄物，成為矚目亮點。

「台灣湛藍海洋聯盟」（湛團隊）新創團隊創辦人陳思穎熱愛大海，喜歡在海邊玩、也愛潛水，她看到港口水面漂浮很多垃圾，原本想要拯救魚類，後來想到，應該用更有效率的方式來清理海漂垃圾，才能還給魚類一個乾淨的海洋。

陳思穎與共同創辦人廖君珮等夥伴，2016年開始嘗試製作海洋吸塵器，先在家中浴室用樂高模型做實驗，2018年用塑膠桶做出「湛鬥機」掃海機器人的原型機，在東北角龍洞的九孔池試驗後，2019年製作出擁有動力、可透過遙控器操控的「湛鬥機」2.0。

「湛鬥機」2.0船體是玻璃纖維材質，使用8顆鉛酸電池作為動力，光是電池的重量就將近100公斤，後來又經過改良，由專業船廠做出更有流線形的船體，加上能元科技贊助鋰電池，讓整體重量更輕，前後也加上導輪，成為目前的3.0版本，不僅可以回收貼壁的海漂垃圾，並利用AI智慧行動，讓湛鬥機除了遙控，也能自駕巡航。

台灣湛藍海洋聯盟的海洋吸塵器「湛鬥機」靠著類似船身的機體漂浮在海面，靠近海漂垃圾後，會用履帶把垃圾收到船上，去年以6個月的時間，在鼻頭漁港回收5000多公斤海漂垃圾。

海洋委員會主委管碧玲今天開幕致詞時，特別提到最近特別轟動的NVIDIA總裁黃仁勳演講提到：「要用跑的不要用走的！」管碧玲巧妙比喻在座的參賽者，為了解決問題讓智慧跑在現實的前面很遠，讚許參賽者「就是用跑的，而不是用走的一群年輕人！」

「湛鬥機」目前已經進化到３.0版本，可以除了遙控，也能自駕巡航。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
「湛鬥機」目前已經進化到３.0版本，可以除了遙控，也能自駕巡航。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
海巡人員好奇查看「湛鬥機」掃海機器人清理漁港中的海漂垃圾。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
海巡人員好奇查看「湛鬥機」掃海機器人清理漁港中的海漂垃圾。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
「湛鬥機」掃海機器人去年以6個月的時間，在鼻頭漁港回收5000多公斤海漂垃圾。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
「湛鬥機」掃海機器人去年以6個月的時間，在鼻頭漁港回收5000多公斤海漂垃圾。圖／台灣湛藍海洋聯盟提供
台灣湛藍海洋聯盟今天由共同創辦人廖君珮，向評審簡報「湛鬥機」掃海機器人的功能。記者王勇超／攝影
台灣湛藍海洋聯盟今天由共同創辦人廖君珮，向評審簡報「湛鬥機」掃海機器人的功能。記者王勇超／攝影
海洋委員會主委管碧玲（右４）今在2023台灣海洋國際青年論壇，和參與提案的青年合影。記者王勇超／攝影
海洋委員會主委管碧玲（右４）今在2023台灣海洋國際青年論壇，和參與提案的青年合影。記者王勇超／攝影

團隊 青年 管碧玲

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