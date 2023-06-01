影／台灣海洋國際青年論壇今登場 海洋吸塵器「湛鬥機」受矚目

海洋委員會與國家發展委員會、美國在台協會高雄分處，為鼓勵青年學子運用海洋科學，解決海洋所面臨的危機與挑戰，在今、明兩天辦理「2023台灣海洋國際青年論壇」，吸引超過20國青年參與提案。其中台灣湛藍海洋聯盟（湛團隊）打造的船型掃海機器人「湛鬥機」，去年6個月在鼻頭漁港回收0.5公噸海洋廢棄物，成為矚目亮點。

「台灣湛藍海洋聯盟」（湛團隊）新創團隊創辦人陳思穎熱愛大海，喜歡在海邊玩、也愛潛水，她看到港口水面漂浮很多垃圾，原本想要拯救魚類，後來想到，應該用更有效率的方式來清理海漂垃圾，才能還給魚類一個乾淨的海洋。

陳思穎與共同創辦人廖君珮等夥伴，2016年開始嘗試製作海洋吸塵器，先在家中浴室用樂高模型做實驗，2018年用塑膠桶做出「湛鬥機」掃海機器人的原型機，在東北角龍洞的九孔池試驗後，2019年製作出擁有動力、可透過遙控器操控的「湛鬥機」2.0。

「湛鬥機」2.0船體是玻璃纖維材質，使用8顆鉛酸電池作為動力，光是電池的重量就將近100公斤，後來又經過改良，由專業船廠做出更有流線形的船體，加上能元科技贊助鋰電池，讓整體重量更輕，前後也加上導輪，成為目前的3.0版本，不僅可以回收貼壁的海漂垃圾，並利用AI智慧行動，讓湛鬥機除了遙控，也能自駕巡航。

台灣湛藍海洋聯盟的海洋吸塵器「湛鬥機」靠著類似船身的機體漂浮在海面，靠近海漂垃圾後，會用履帶把垃圾收到船上，去年以6個月的時間，在鼻頭漁港回收5000多公斤海漂垃圾。