四面向發展特色課程 新店高中開選修課給學生試探

新北市新店高中以「美力新店，世界之子」為發展願景，以全人教育、品格教育、美感教育與國際教育4個面向，發展學校特色課程，現已開設近40門選修課程，讓學生依自己的生涯規畫及興趣自主學習，也為未來銜接大學科系進一試探與專業準備。

新店高中以全人教育、品格教育、美感教育與國際教育，作為課程與教學活動發展的四個面向，其中校訂必修「海洋守護行動」課程在高中優質化計畫的支持下，與國立台灣海洋大學策略聯盟，榮獲教育部第一屆海洋教育推手獎之課程教學團隊獎。

新店高中校訂必修「海洋守護行動」課程榮獲教育部第一屆海洋教育推手獎。圖／新店高中提供

學校也以大學通識教育學程概念作為分類，開設了國際、科普、美感及博雅4類學程近40門的特色選修課程，由學生依自己的生涯規畫及興趣自主挑選學習。

此外，因應世界潮流與未來國際接軌，學校致力發展國際教育，除全面選修第二外語(日、韓、德、法)，並締結4所國際姊妹校與國際友好學校，進行線上與實體的交流課程及活動，以提升國際素養，更參加國際扶輪交換生計畫及外師駐校計畫，藉此涵養學生多元文化，拓展國際視野。

新店高中2022國際扶輪交換生計畫。圖／新店高中提供

新店高中說，作為「愛與理想」的實踐者，新中學子必須完成五項修練，包括新電圖、走讀新店、百日誓師、讓愛轉動及國際交流，藉此培養自我精進、關懷他人與文化交流的能力。其中讓愛轉動貫串高中三年生命教育，為透過聯合國永續發展指標(SDGS)為依準，以「消弭飢餓」及「保育海洋生態」為主軸議題，啟發師生從國際議題看見生命圖像，從生命圖像深入國際議題。

新店高中高三百日誓師活動激發學生必勝的決心。圖／新店高中提供

新店高中也長期推動各項志工服務，訂定每年十二月為生命教育月，以志工服務推動生命教育活動，從服務中見證生命圖像。學校近年也獲新北市創新教育加速器計畫肯定，推展「流行音樂跨域發展計畫」及「世界之子：航向國際計畫」，並獲教育部第七屆藝術教育貢獻獎校、教育部110年生命教育特色學校、教育部第一屆海洋教育推手獎等，學生將慢慢形塑成兼具人文情懷、公民素養與國際視野的世界之子。

新店高中音樂班精湛琴藝，榮獲教育部第七屆藝術教育貢獻獎。圖／新店高中提供

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