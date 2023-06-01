新北泰山高中 成立新北首座AI人才培育中心
近年新興科技快速進步，新北市泰山高中成立全臺首座「新北市AI科技人才培育中心」，推動AI人工智慧人才養成培育計畫，讓高中生、國中生認識AI。此外，泰山高中機械科與科大策略聯盟授課指導，近年已有70件作品通過專利審查，不僅保護學生心血結晶，也提升作品實用價值。
讓中學生和AI做朋友
新北市泰山高中設有普通與技術型高中，技術型高中電子、電機、機械、汽車等四個專業群科。近年新興科技興起，AI人工智慧時代來臨，大數據、物聯網與智慧裝備紛紛導入社會各行各業。泰山高中電子科榮獲專案補助成立「新北市AI科技人才培育中心」，以大數據、物聯網、人工智慧、工業4.0特色教室規畫課程，讓高中生、國中生有機會和AI做朋友。
輔導學生專利申請
泰山高中機械科重視產品研發獨特性和創新性，透過與科大策略聯盟授課指導，輔導學生完成優異作品及各項專利申請，不僅可保護學生創作心血，也可提升作品的實用價值，近年已有70件作品通過專利審查。
舉例來說，機械科學生發現，傳統圓形摺疊桌容易一碰就塌，他們借用建築學中的莫比烏斯結構，不僅直紋曲面更具設計感，還有穩固、輕巧特性，適合民眾外出背著就走，打造「莫比烏斯桌」。現已經通過經濟部智慧財產局的審查核准，作品設計具有高度實用性與創新性，適合廣泛應用或技術移轉給業界生產。
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