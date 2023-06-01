不向困境低頭 學子獲總統教育獎

2023年總統教育獎名單公布，高雄重度肢障學生福山國中孫翊倫樂觀面對疾病，未來想替身障者打造專屬的生活輔助系統，王公國小潘博均、光華國中李宜蓁也是獲獎者，他們奮發向上活得精采。台東縣關山工商張欣怡及岩灣國小姜可心也獲獎，縣長饒慶鈴到校貼紅榜致賀。得獎者展現韌性，不向困境低頭，活出生命的光。

總統教育獎今年全國56人獲獎，高雄有3人。福山國中2年級學生孫翊倫是重度肢體障礙者，他因心臟受到脊椎壓迫，無法像其他孩子一樣盡情奔跑，卻樂觀面對疾病，最大心願是「健康的活著」，未來想當程式設計師，幫身障族群量身打造專屬的生活輔助系統。孫翊倫說，身體障礙不是限制，積極努力就能活出精采。

王公國小四年級學生潘博均罹患先天性脊柱裂與水腦症，無法自主行動，每個簡單動作他常要花很多時間練習，但他正向迎戰人生，是同學眼中的「小太陽」。

光華國中二年級學生李宜蓁，因雙耳重度聽障植入人工電子耳。母親林秀鈴悉心地陪著閱讀，培養孩子寫作能力，曾獲港都青年文學獎比賽散文組第3名，她未來想當社工回饋大家的幫助。

岩灣國小姜可心是全國角力賽奪牌常勝軍，家境清寒的她，是媽媽的心靈支柱，也是教練的小幫手。「練角力，身上沒有傷，就不要練了」，姜可心說，身體受傷是家常便飯，這些傷也是她前進動力。