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新北國小擁書率六都最低 地方憂心

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
教育部統計處顯示，新北平均擁書率27.08本為六都最低，也是全國倒數第二名。圖／新北市教育局提供
教育部統計處顯示，新北平均擁書率27.08本為六都最低，也是全國倒數第二名。圖／新北市教育局提供

教育部統計處統計資料顯示，擁有400萬人口的新北市，110學年度國小學生20餘萬人，平均每人擁書率為27.08本，新北國小學生擁書率竟是六都最低，也是全國倒數第二名。教育局回應，近4年補助各校購書經費補助1億1665萬餘元購書經費，另建置雲端圖書入口網購入電子書超過71萬冊，強化學生數位閱讀素養。

教育部統計處公布110學年度平均擁書率資料，桃園市38.24本、高雄市36.3本、台南市36.22本、北市35.64本、台中市32.78本、新北市27.08本；新北市在全台只比最後一名的新竹市25.87本高，令地方憂心。

新北教育局表示，新北目前國小學生計20萬5781人，各校編目冊數達621萬1141冊、生書比為1：30.2，全市並設17座愛的書庫總計990箱，圖書計2萬9700冊，每年補助各校購書費近4年補助1億1665萬餘元購書費。另建置教育局雲端圖書入口網共計超過71萬冊，不受實體書籍無法多人借閱限制，強化學生數位閱讀素養。

民進黨新北市議員黃淑君說，教育部統計處公告110學年度縣市統計指標，其中揭露新北市國小平均每位學生擁有圖書冊數為27.08冊，遠低於全國平均，甚至是六都墊底、全國倒數第二名；各國小圖書館是吸收閱讀養分最直接也是最重要場所，新北市府應透過各種機制固定、穩定給予小學圖書館足夠購書補助，並鼓勵學童閱讀，提升學童閱讀力。

黃淑君也說，依教育部公布數據可以看到新北市學校藏書量少，平均每位學生擁有圖書冊數低，「閱讀素養」是12年國民基本教育課程綱要，核心素養的重要內涵，也是學生學習的關鍵能力。在孩子的日常生活中，各國小圖書館是吸收閱讀養分最直接也是最重要的場所，鼓勵孩子多從事閱讀之際，更應提供充沛的閱讀資源。

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻指出，學校的測驗逐漸加入閱讀理解題型，題目字數越來越多，對於已習慣碎片化閱讀的現代孩子可謂是一大挑戰，當長文閱讀已成目前趨勢，如何幫助孩子在有限的時間內有效閱讀，相信大量閱讀課外讀物會是最好的方法。

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