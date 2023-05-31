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經營權變天！泰山公司派發聲明：適法性存重大疑慮

每小時僅100元…她怒批家教行情崩壞 「元凶」們揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友直指家教行情崩壞。示意圖／ingimage
有網友直指家教行情崩壞。示意圖／ingimage

許多家長會請大學生指導小孩功課，而家教也被視為低工時、高時薪，自由度又高的工作。但有網友近期發文，批評現在的家教行情崩壞，認為「就是因為大家都願意接受比較低的薪水，讓家長以為只要300元就可以請到家教」。

一名網友在Dcard發文，直指「家教行情崩壞」，原PO表示，三十年前的家教，每小時500元就是行情了，但現在竟然還有時薪500元以下的家教。原PO大批，「大家是不是都很喜歡慣家長」、「就是因為大家都願意接受比較低的薪水，讓家長以為只要300元就可以請到家教，整個打壞家教行情」。

文章一出即引起共鳴，有網友表示「真的超級討厭開超低的家長，甚至在高雄的FB社團裡還看到有老師自己開200元，可不可以不要一直破壞行情價啊？」、「學校旁邊的低年級小學生，教自修內容，我就只會收400元，因為不用備課也不用通勤太久，可是看到那種國中開400元的，我真的⋯」、「前陣子看到過100元的…」、「我之前還遇過家長直接給我開價180元，要求又超多」。

有網友則解釋開價低的原因，「通常只是因為想找人講話」、「應該是新手想練功所以開這麼低，但至少要寫開低的理由，通常我自己練功接案，會開低價格，但會註明是想練功，不是為了要壓低價格，而且不能保證成品會跟有經驗的一樣好」、「因為有部分人只是想找事做而不是想賺錢，甚至有時薪100元的」。

另有網友指出，「家教吃學歷吃很兇，有的時薪高的學生接不完，但就是有很多想當家教的真的就找不到學生」、「同樣是火鍋，有一百多元的不限時間，白飯還可吃到飽。也有一千多塊的和牛涮，用餐時間只限90分鐘，和牛涮也不會去怪百元火鍋崩壞火鍋的價格行情」，建議原PO找到自己的市場定位、堅守自己的市場價格。

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