限制使用社群時間真有用？ 專家點唯一方法：讓孩子自己改變

TikTok推出的限時設定是這樣：自三月初開始，兒少用戶每天使用TikTok時間達到一小時後，就會收到一則由系統自動發出的訊息，此時他們必須輸入一組由家長設定的密碼才能繼續使用TikTok，否則就要等到24小時後才能再使用。

實測顯示，這種設定並不能真的限制兒少的使用時間，就算孩子不能取得密碼，兒少用戶在下載社群軟體時謊報年齡以規避年齡相關的使用限制，也很常見。儘管如此，TikTok公司認為，這種設定可以提醒兒少用戶自律規範自己的屏幕使用時間。

該公司聲明指出：「我們鼓勵兒少用戶自律設定每天使用TikTok的時間，當兒少用戶使用達到60分鐘時，系統就會發出提醒；繼續使用達100分鐘時，系統會再度發出提醒。」

TikTok推出上述設定，是因為受到來自美國政府的強烈施壓。今年三月，兩黨國會議員都對TikTok跟中國政府的關係表示關切，多位議員認為，TikTok的母公司是中國公司、受到中國政府的監視與審查，會構成兒少隱私與國家安全問題。

儘管如此，不論是為了保護兒少隱私或者防止兒少成癮，限制兒少使用社群軟體或網路遊戲的時間恐怕沒有用，這個問題連中國自己也解決不了。2021年，中國政府有鑒於兒少網路成癮問題日趨嚴重，因此宣佈立法，禁止兒少在開學期間的週間打網路遊戲，並規定兒少每個週末最多只能打三小時網遊，以透過強制兒少實名制註冊網遊帳號來實施，並規定如有兒少玩電玩超時，就開罰家長。

該政策兩年前曾引發熱烈討論，有人認為開罰家長太不合理，也有人認為青少年自制力薄弱，應該適當約束。

但兩年過去，已經證實該政策完全無效：一個12歲的孩子，只要他夠想上社群或玩電玩，就有本事突破防線：包括翻牆、清除硬體中的時間紀錄、駭進鄰居的網路、在麥當勞的停車場一口氣下載36小時的電玩影片、借用不完網遊的同學的帳號，都是常見的方法。中國立法限制兒少使用電玩時間後，中文社交網站上也出現許多兜售成人帳號給兒少使用的廣告。 年輕一代反對國會立法禁用TikTok。圖為3月份國會眾院聽證時，青年TikTok使用者在國會抗議，反對禁用TikTok。(美聯社)

長期研究社群媒體對兒少心理健康影響的非營利智庫常識媒體（Common Sense Media）教育項目主任布赫（Eisha Buch）分析：「限制兒少使用社群媒體的時間並不能切中問題的核心。」

上個月，常識媒體發表研究報告《青少年心理健康：女孩對社群媒體真正的感受》，指出社群媒體對少女心理健康的負面影響多過正面影響，而且社群媒體上的貼文經常是正向訊息與仇恨言論等負面內容都混在一起，兒少只要一開始接觸社群媒體，就不可能完全杜絕負面影響。另一方面，青少女對社群媒體的感受普遍複雜，多數青少女都意識到社群媒體對自己的負面影響，但卻無法不使用。

雖然這是針對青少女所做的研究，但其結果對青少男也適用。布赫指出，該研究的啟示是，青少年不可能被限制使用社群媒體，限制青少年使用社群媒體的時間也沒有用，成人應該幫助孩子了解社群媒體如何影響他們的身心健康，並且使用相關知識來利用社群媒體的好處、減少壞處。

保護兒少隱私、防治電玩成癮，唯一的方法是讓孩子自己想做出改變，引導他們願意花心力去自我控制，否則再嚴格的限制，也只是激勵他們花心力去突破防線。布赫建議家長，用「好奇而不論斷」的態度，與孩子討論社群媒體對他們的影響，引導他們用健康的方式使用社群媒體，必要時尋求專業協助。

延伸閱讀：

那一年所謂的名師、升學的保證，他用整桶冷水，淋在一位女同學頭上；長大後的我想問，他得到了想要的結果了嗎？

不要當「直升機父母」，請接受孩子青春期的不成熟，並了解他現在的行為不代表未來的成功或失敗

教孩子建立健康的人際界線》面對怎麼樣都合不來的人，保持最低限度的禮貌就好

文章授權轉載自《未來Family》