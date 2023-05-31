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高中女孩像阿甘 流淚也要堅持跑下去獲頒總統教育獎

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴(左二起)今天到關山工商為張欣怡貼紅榜，稱讚她克服先天缺遺憾、不畏辛苦，勇往直前的毅力。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴(左二起)今天到關山工商為張欣怡貼紅榜，稱讚她克服先天缺遺憾、不畏辛苦，勇往直前的毅力。記者卜敏正／攝影

關山工商綜合職能科學生張欣怡熱愛跑步，縱然智力略遜一般人、腳踝有舊傷，但她秉持信念，在淚水汗水中像「阿甘正傳」主角，堅持做好一件事、持續練習跑步，獲選今年夏季特奧國家代表隊，假日還到便當店打工、補貼家用，優秀表現成為今年花東唯一獲總統教育獎高中生。

台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐等人，今天到關山工商為張欣怡貼紅榜，饒慶鈴並贈送欣怡一雙跑鞋，稱讚她克服先天缺遺憾、勇往直前的毅力，並直言每個人專長不同，但堅持、態度是最大關鍵，只要願意、認真堅持，一定可以衝破自我限制，欣怡是每一個人的學習榜樣。

「我真的很喜歡跑步！」張欣怡表示，雖然先天體質較虛弱、但一直很喜歡跑步，國中因參加田徑隊受傷，但熱愛跑步信念從沒斷過，訓練過程雖辛苦，甚至覺得好像舊傷復發、不舒服，但她總提醒自己不能放棄，常常流著淚不斷跑下去，讓汗水淚水成為進步的養份。

曾任張欣怡的導師、特教組長張孜文表示，欣怡學業成績雖不是最好，但總能看得出她的努力、付出，面對生活挑戰總不停歇、不斷朝目標前進，為補貼家用，放學、周末假日還到便當店打工，薪水都交給母親。

「欣怡像台灣的阿甘！」關山工商校長王怡婷表示，電影阿甘正傳男主角對於跑步的堅持，來自一個單純信念「熱愛跑步」、專心完成一件事，欣怡表現就是這麼努力。

她說，張欣怡對跑步的自我堅持，不僅蟬聯高中三年1500公尺女子冠軍，日前也順利通過選拔賽，將代表台灣至德國參加2023年夏季世界特殊奧運運動會，相信她不僅是關山工商的榮耀，也是台東、台灣的榮耀。

張欣怡(左)由母親陪同，拿著縣長贈送的跑鞋表示，希望穿上這雙鞋，能在跑步上拿下更好成績。記者卜敏正／攝影
張欣怡(左)由母親陪同，拿著縣長贈送的跑鞋表示，希望穿上這雙鞋，能在跑步上拿下更好成績。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐等人，今天到關山工商為張欣怡貼紅榜，稱讚她克服先天缺遺憾、不畏辛苦，勇往直前的毅力。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐等人，今天到關山工商為張欣怡貼紅榜，稱讚她克服先天缺遺憾、不畏辛苦，勇往直前的毅力。記者卜敏正／攝影
張欣怡熱愛跑步，縱然腳踝有舊傷，但她秉持信念，在淚水汗水中像「阿甘正傳」的阿甘持續練習、拿下好成績。圖／關山工商提供
張欣怡熱愛跑步，縱然腳踝有舊傷，但她秉持信念，在淚水汗水中像「阿甘正傳」的阿甘持續練習、拿下好成績。圖／關山工商提供
張欣怡熱愛跑步，縱然腳踝有舊傷，但她秉持信念，在淚水汗水中像「阿甘正傳」的阿甘，堅持做好一件事、持續練習跑步。圖／關山工商提供
張欣怡熱愛跑步，縱然腳踝有舊傷，但她秉持信念，在淚水汗水中像「阿甘正傳」的阿甘，堅持做好一件事、持續練習跑步。圖／關山工商提供

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