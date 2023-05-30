體育館廁所老舊損壞 汐止青山國中小暑假要整修

汐止區青山國中小的體育館使用率很高，不過，館裡頭已經20多年的公廁卻年久失修，老舊不堪使用，所以，新北市政府教育局也補助經費300萬元協助改善，更新工程就要公開招標，預計暑假要動工。

青山國中小體育館是學生上體育課跑步暖身，或是打球運動的室內場域，另外，在非上課時間，也提供社區租用，使用率非常高，只是場館已經20多年，包括男女生廁所都已經老舊也有損壞情況，對於學生或是社區民眾來說很不方便。

青山國中小家長會長楊子誼說，學校的體育館向來都是社區居民活動還有學生活動非常好的地方，但因為時間一久，廁所有一些故障或是老舊的問題，今天很高興廖先翔議員來關心，也很感謝教育局提供整修經費。

青山國中小校長王如杏表示，廁所的整潔美觀舒適是大家關心的，體育館的廁所也謝謝市府教育局的補助，長久以來也謝謝廖議員的關心，讓學校可以順利改善體育館的廁所，目前廁所的施作進度是在六月份會辦理公開招標、暑假會來施作，期待新的學年開始，有全新的廁所，提供在地的居民跟學校師生一起使用。

新北市議員廖先翔指出，青山國中小體育館20多年了，所以，就有一些設備比較老舊的問題，學校也希望廁所能一併修繕，所以，學校也跟教育局報了一個計劃，將體育館的男女廁做改善，營造一個更舒適的環境讓學生來使用，目前案子教育局已經核可了，經費接近300萬，預計暑假就會動工，希望在新學期，提供學生們更舒適環境。