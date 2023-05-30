快訊

影／台中「E奶榨汁姬」熟客講暗語摸奶？ 女到案自辯：只是觀念開放

瑪娃颱風來襲！台東縣宣布：蘭嶼、綠島明日停班停課

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

高市南安國小畢業幸福食光 烹飪擺盤帶位學生玩真的

中央社／ 高雄30日電
高雄市彌陀區南安國小畢業生自己設計畢業感恩餐會，學生紛紛當起主廚、內外場服務員，更邀請師長共享晚宴席，提供餐廳級服務。圖／中央社
高雄市彌陀區南安國小畢業生自己設計畢業感恩餐會，學生紛紛當起主廚、內外場服務員，更邀請師長共享晚宴席，提供餐廳級服務。圖／中央社

打造自己的畢業餐會，高雄市彌陀區南安國小畢業生運用在地食材，自己規劃畢業餐會，從選材、烹飪、擺盤、帶位等樣樣玩真的，更邀請師長共享美食，提供餐廳級料理與服務。

南安國小今天發布新聞稿表示，南安國小畢業生自己設計畢業感恩餐會，課程設計彷彿「嗨！營業中」實境節目，讓學生角色扮演，擔任餐廳的內、外場與顧客，並穿上正式服裝，坐在打造成西餐廳的教室裡。

餐會上一道道色香味俱全的料理都是出自學生之手，包括茄子釀肉、魚香茄子、虱目魚丸與蔥油餅、炸芋丸等都是畢業生運用在地食材親手烹調，畢業餐會現場香氣四溢。

根據新聞稿，學生連擺盤都相當用心，就是要讓顧客享受彷彿來到法式高檔餐廳，享受到最美味高級料理。

校方表示，學生除了用心烹調，餐會開始前，也報告選用食材及作法，讓用餐者吃出美味，也吃到畢業生的用心；這場實作食材課讓學生學習不同面向的飲食教育，也為自己畢業前留下深刻印象。

教務主任莊錦英說，學校各年級都有食育課程，從入學起就學習動手烹調，透過食材備料過程，選用在地食材，進而思考低碳飲食的趨勢，過程挑選有產銷履歷的食材，實踐均衡飲食的觀念。

學生黃晴歆說，在西餐廳場景的教室上課很有趣，用餐時的服裝穿搭、吃飯時的禮儀知識，都能在這裡實際運用；學生張甯也說，剛開始煎蔥油餅，鍋裡的油會在翻面時濺出來，多練習幾次後就熟能生巧。

校長李安世說，學校把美感融入食育課程，透過像美術館的學習環境，讓畢業生參與小紳士、小淑女的餐桌禮儀課，「學生都玩真的、真的玩」，他們穿著正式服裝、使用刀叉在西餐廳用餐環境中，慢慢地吃，體驗有質感生活的步調，也在畢業前留下學習的幸福食光。

高雄市 產銷履歷

延伸閱讀

高市推停車優惠 使用行動支付95折、新用戶6折

高市男開車進停車場2天沒動 今躺駕駛座已死亡

更多高中畢業生不唸大學！勞動市場佳 藍領就業容易

全校剩3名畢業生 苗縣武榮國小將裁併

相關新聞

高市南安國小畢業幸福食光 烹飪擺盤帶位學生玩真的

打造自己的畢業餐會，高雄市彌陀區南安國小畢業生運用在地食材，自己規劃畢業餐會，從選材、烹飪、擺盤、帶位等樣樣玩真的，更邀...

雲林高中生考上明星大學憂無生活費 她現身送來獎學金

雲林縣文生高中學生吳容亨、楊嘉旻無懼家中經濟困境，以優異成績分別錄取陽明交通大學資訊工程系、清華大學電機資訊學院學士班，...

大業實中樹葉作畫仿經典名畫再現 校長覺得被療癒了

嘉義市大業實驗中學為嘉市第一所學校型態實驗國中，首屆新生額滿，課程創新強調永續，提供學生動手做與跨域自主學習的舞台，數位...

台南小女生獲選傑出兒童 多才多藝捐髮助癌友

台南市第35屆10大傑出兒童揭曉，億載國小黃若慈獲選，也是億載國小連續10年獲此殊榮。校長林志正表示，若慈多才多藝，運動...

北巿國小主任爆與多名女教師不倫戀 教育局：若屬實可懲處

已婚的北巿長春國小總務主任吳承恩被爆料於上一所學校任職期間，與多名女老師和家長發生不倫戀，本報記者今天早上致電本人手機卻...

學生創意用「雨」字畫出滂沱大雨 網笑：太有創意！給他滿分

在小學階段老師多半會要求學生照樣造句，讓孩童能夠熟悉句型運用，有時還會要求「用修辭」，來增加文句美感。日前有位小朋友的造句被打上0分，但網友一看笑翻直呼「太有創意了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦