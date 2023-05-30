高市南安國小畢業幸福食光 烹飪擺盤帶位學生玩真的

打造自己的畢業餐會，高雄市彌陀區南安國小畢業生運用在地食材，自己規劃畢業餐會，從選材、烹飪、擺盤、帶位等樣樣玩真的，更邀請師長共享美食，提供餐廳級料理與服務。

南安國小今天發布新聞稿表示，南安國小畢業生自己設計畢業感恩餐會，課程設計彷彿「嗨！營業中」實境節目，讓學生角色扮演，擔任餐廳的內、外場與顧客，並穿上正式服裝，坐在打造成西餐廳的教室裡。

餐會上一道道色香味俱全的料理都是出自學生之手，包括茄子釀肉、魚香茄子、虱目魚丸與蔥油餅、炸芋丸等都是畢業生運用在地食材親手烹調，畢業餐會現場香氣四溢。

根據新聞稿，學生連擺盤都相當用心，就是要讓顧客享受彷彿來到法式高檔餐廳，享受到最美味高級料理。

校方表示，學生除了用心烹調，餐會開始前，也報告選用食材及作法，讓用餐者吃出美味，也吃到畢業生的用心；這場實作食材課讓學生學習不同面向的飲食教育，也為自己畢業前留下深刻印象。

教務主任莊錦英說，學校各年級都有食育課程，從入學起就學習動手烹調，透過食材備料過程，選用在地食材，進而思考低碳飲食的趨勢，過程挑選有產銷履歷的食材，實踐均衡飲食的觀念。

學生黃晴歆說，在西餐廳場景的教室上課很有趣，用餐時的服裝穿搭、吃飯時的禮儀知識，都能在這裡實際運用；學生張甯也說，剛開始煎蔥油餅，鍋裡的油會在翻面時濺出來，多練習幾次後就熟能生巧。

校長李安世說，學校把美感融入食育課程，透過像美術館的學習環境，讓畢業生參與小紳士、小淑女的餐桌禮儀課，「學生都玩真的、真的玩」，他們穿著正式服裝、使用刀叉在西餐廳用餐環境中，慢慢地吃，體驗有質感生活的步調，也在畢業前留下學習的幸福食光。