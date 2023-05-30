北興國中率團赴日與岐阜縣中學交流 混合分組拔河賽興奮感動

嘉義市北興國中國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學，兩校同學以英文溝通交流，北興學生穿和服體驗，兩校學生混合分組拔河賽，日本教室非常整潔，留給北興學生深刻印象。

國際交流社長王毓婷說，日本教室非常整潔，給她留下深刻印象，和服體驗特別，感受日本文化細膩處；副社長力百恩表示，從在校視訊相見歡到見面互相擁抱，實體交流，興奮感動，最感動課程是拔河競賽，校方安排2校學生混合分4組，為贏得勝利同心協力團結一心完成比賽，這是交流最重要的意義。

校長張仁澤、會長黃家豪、主任余儒宜及教師曾鈺婷，25、26日帶領25名學生參訪日本岐阜縣惠那東中學，惠那東中學校長西尾英憲全程接待，2022年6月以來，北興老師曾鈺婷和惠那東中學老師與兩校學生，每2個月舉行1次線上英語交流，得益於惠那東中學前校長吉村良及余儒宜協調，彼此友誼更深厚。