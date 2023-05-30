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北興國中率團赴日與岐阜縣中學交流 混合分組拔河賽興奮感動

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供

嘉義市北興國中國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學，兩校同學以英文溝通交流，北興學生穿和服體驗，兩校學生混合分組拔河賽，日本教室非常整潔，留給北興學生深刻印象。

國際交流社長王毓婷說，日本教室非常整潔，給她留下深刻印象，和服體驗特別，感受日本文化細膩處；副社長力百恩表示，從在校視訊相見歡到見面互相擁抱，實體交流，興奮感動，最感動課程是拔河競賽，校方安排2校學生混合分4組，為贏得勝利同心協力團結一心完成比賽，這是交流最重要的意義。

校長張仁澤、會長黃家豪、主任余儒宜及教師曾鈺婷，25、26日帶領25名學生參訪日本岐阜縣惠那東中學，惠那東中學校長西尾英憲全程接待，2022年6月以來，北興老師曾鈺婷和惠那東中學老師與兩校學生，每2個月舉行1次線上英語交流，得益於惠那東中學前校長吉村良及余儒宜協調，彼此友誼更深厚。

惠那東中學全校學生熱烈歡迎北興學生，北興學生用全英語介紹學校生活等內容，分頭進各教室展開破冰小活動，根據惠那東中學課表體驗課程，參與全校拔河活動。惠那東中學師長號召志願學生與北興同學遊覽當地岩村町和惠那車站周邊，體驗歷史文化。張仁澤感謝前校長吉村良協助，惠那東中學校長西尾英憲領導團隊，讓北興學生有難得入班學習體驗。

嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中校長張仁澤及教師帶領國際交流社及雙語營25名學生，日前赴日參訪日本岐阜縣惠那東中學交流。圖／北興國中提供
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日本 拔河 教室

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