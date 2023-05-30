聽新聞
test
0:00 / 0:00
大業實中樹葉作畫仿經典名畫再現 校長覺得被療癒了
嘉義市大業實驗中學為嘉市第一所學校型態實驗國中，首屆新生額滿，課程創新強調永續，提供學生動手做與跨域自主學習的舞台，數位種子教師黃麟傑教導學生以樹葉作畫，仿經典名畫再現，讓人驚豔。
數位種子教師黃麟傑，深感美感教育及永續環境教育重要，開啟「數位世界名畫創作」課程，導入數位學習載具及視覺藝術，將學生分組，運用iPad網路搜尋、欣賞世界名畫、學習名畫創作背景，各組選定創作主題後，學生與老師走出教室，到校園裡撿拾創作素材—葉子。
黃麟傑說，大業校園植物生態多樣性，種植多種植物，學生採集樹葉，邊學習植物種類邊討論構圖，先構圖培養孩子「以終為始」思維，透過討論促進孩子以不同角度看世界，開啟孩子五感思考。
學生吳昇融說，仿作名畫「蒙娜麗莎微笑」，採集樹葉過程順利，但疏忽考量樹葉會變色因素，最後，雖仿作作品蒙娜麗莎「笑不出來」，但是，讓他們學習完成名畫要考量因素很多，得來不易；
學生陳俞甄說，在作品完成中，如何將樹葉黏貼壁報紙上是關鍵，他和伙伴從錯誤中學習，不厭其煩試用多種黏著劑，最後採雙面膠，最能保持樹葉原形原色；張圓媛同學表示，要完成一幅樹葉名畫，團隊合作很重要，同學發揮所長、各司其職，她很感謝老師，設計好玩有趣的課程，讓她學習團隊領導。
校長陳明君表示，看到孩子仿名畫樹葉創作，覺得「被療癒了」，大業實驗創新課程，致力把學習舞台還給學生，激發孩子潛能，培養孩子成為獨立學習者，師法自然，適性揚材。學生創作作品，將在期末學習慶典中展，邀家長參與學生學習。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言