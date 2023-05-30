快訊

喝豆漿難減重、傷腎、增加罹癌風險？專業營養師一一破解豆漿迷思

痛失摯愛沉淪…美國市長淪遊民 他最愛的城市如何背叛了他？

台灣女留學生「匈牙利遇害」 初步案情曝：男友行凶後畏罪自殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大業實中樹葉作畫仿經典名畫再現 校長覺得被療癒了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大業實中學生採集樹業團隊創作。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作。圖／大業實中提供

嘉義市大業實驗中學為嘉市第一所學校型態實驗國中，首屆新生額滿，課程創新強調永續，提供學生動手做與跨域自主學習的舞台，數位種子教師黃麟傑教導學生以樹葉作畫，仿經典名畫再現，讓人驚豔。

數位種子教師黃麟傑，深感美感教育及永續環境教育重要，開啟「數位世界名畫創作」課程，導入數位學習載具及視覺藝術，將學生分組，運用iPad網路搜尋、欣賞世界名畫、學習名畫創作背景，各組選定創作主題後，學生與老師走出教室，到校園裡撿拾創作素材—葉子。

黃麟傑說，大業校園植物生態多樣性，種植多種植物，學生採集樹葉，邊學習植物種類邊討論構圖，先構圖培養孩子「以終為始」思維，透過討論促進孩子以不同角度看世界，開啟孩子五感思考。

學生吳昇融說，仿作名畫「蒙娜麗莎微笑」，採集樹葉過程順利，但疏忽考量樹葉會變色因素，最後，雖仿作作品蒙娜麗莎「笑不出來」，但是，讓他們學習完成名畫要考量因素很多，得來不易；

學生陳俞甄說，在作品完成中，如何將樹葉黏貼壁報紙上是關鍵，他和伙伴從錯誤中學習，不厭其煩試用多種黏著劑，最後採雙面膠，最能保持樹葉原形原色；張圓媛同學表示，要完成一幅樹葉名畫，團隊合作很重要，同學發揮所長、各司其職，她很感謝老師，設計好玩有趣的課程，讓她學習團隊領導。

校長陳明君表示，看到孩子仿名畫樹葉創作，覺得「被療癒了」，大業實驗創新課程，致力把學習舞台還給學生，激發孩子潛能，培養孩子成為獨立學習者，師法自然，適性揚材。學生創作作品，將在期末學習慶典中展，邀家長參與學生學習。

大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業團隊創作作品。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業展開團隊作畫創作。圖／大業實中提供
大業實中學生採集樹業展開團隊作畫創作。圖／大業實中提供

團隊 嘉義

延伸閱讀

台中男燒樹葉被制止 拿鐮刀砍環保局人員還嗆：要少手還少腳

心花朵朵開！賞花新時尚 士林官邸60種繡球花迎賓

招牌神尻全都露！頂級AV美少女不忍了

手法殘暴！台東80年老樹被連根拔起 居民怒：令人心痛

相關新聞

大業實中樹葉作畫仿經典名畫再現 校長覺得被療癒了

嘉義市大業實驗中學為嘉市第一所學校型態實驗國中，首屆新生額滿，課程創新強調永續，提供學生動手做與跨域自主學習的舞台，數位...

台南小女生獲選傑出兒童 多才多藝捐髮助癌友

台南市第35屆10大傑出兒童揭曉，億載國小黃若慈獲選，也是億載國小連續10年獲此殊榮。校長林志正表示，若慈多才多藝，運動...

學生創意用「雨」字畫出滂沱大雨 網笑：太有創意！給他滿分

在小學階段老師多半會要求學生照樣造句，讓孩童能夠熟悉句型運用，有時還會要求「用修辭」，來增加文句美感。日前有位小朋友的造句被打上0分，但網友一看笑翻直呼「太有創意了」。

全校剩3名畢業生 苗縣武榮國小將裁併

苗栗縣大湖鄉武榮國小連續2年無新生報到，這學期原本10名學生已有7人陸續轉出，僅剩3名應屆畢業生。縣府教育處表示，6月畢...

彰化最高人工攀岩場難爬 二水國中畢業生半數攻頂

畢業季到了，彰化縣二水國中擁有全縣最高的攀岩場，今天舉行畢業攀岩挑戰，17名應屆畢業生半數完成攀頂任務，在攀岩證書簽名拍...

彰化湖北國小放置4個假猛禽嚇野鴿 結局啼笑皆非

鴿子是和平的象徵，鴿子成群卻是彰化縣湖北國小的苦惱，欄杆和校舍建築邊緣鴿子屎有礙環境衛生，校方兩個多月前網購4隻猛禽塑像...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦