大業實中樹葉作畫仿經典名畫再現 校長覺得被療癒了

嘉義市大業實驗中學為嘉市第一所學校型態實驗國中，首屆新生額滿，課程創新強調永續，提供學生動手做與跨域自主學習的舞台，數位種子教師黃麟傑教導學生以樹葉作畫，仿經典名畫再現，讓人驚豔。

數位種子教師黃麟傑，深感美感教育及永續環境教育重要，開啟「數位世界名畫創作」課程，導入數位學習載具及視覺藝術，將學生分組，運用iPad網路搜尋、欣賞世界名畫、學習名畫創作背景，各組選定創作主題後，學生與老師走出教室，到校園裡撿拾創作素材—葉子。

黃麟傑說，大業校園植物生態多樣性，種植多種植物，學生採集樹葉，邊學習植物種類邊討論構圖，先構圖培養孩子「以終為始」思維，透過討論促進孩子以不同角度看世界，開啟孩子五感思考。

學生吳昇融說，仿作名畫「蒙娜麗莎微笑」，採集樹葉過程順利，但疏忽考量樹葉會變色因素，最後，雖仿作作品蒙娜麗莎「笑不出來」，但是，讓他們學習完成名畫要考量因素很多，得來不易；

學生陳俞甄說，在作品完成中，如何將樹葉黏貼壁報紙上是關鍵，他和伙伴從錯誤中學習，不厭其煩試用多種黏著劑，最後採雙面膠，最能保持樹葉原形原色；張圓媛同學表示，要完成一幅樹葉名畫，團隊合作很重要，同學發揮所長、各司其職，她很感謝老師，設計好玩有趣的課程，讓她學習團隊領導。