全校剩3名畢業生 苗縣武榮國小將裁併

苗栗縣大湖鄉武榮國小連續2年無新生報到，這學期原本10名學生已有7人陸續轉出，僅剩3名應屆畢業生。縣府教育處表示，6月畢業典禮後，武榮國小將裁併至南湖國小。

武榮國小自民國48年創校至今，校區地跨大湖鄉武榮村及義和村，鄰近馬拉邦山入口登山道，學生除多數來自武榮社區及少部分來自南湖學區淋漓坪一帶，家長背景多以經營果園、務農為主。

武榮國小代理校長藍曉萍今天接受中央社電訪指出，學校近10年人數最多時曾達30、40人，近幾年都在10人左右徘徊，這兩年新生入學人數已經連續掛零。她說，原本這學期全校還有10名學生，但4月校慶、新生報到截止日過後，2至5年級共7名學生陸續轉出，全校目前僅剩3名6年級學生，6月畢業後學生人數將「歸零」。

藍曉萍表示，相較附近學區其他學校，武榮國小沒有附設幼兒園，家長或許考量孩子從幼兒園階段既已適應的環境，以及同儕互動、多元學習等考量，決定轉往距離學校1.8公里南湖國小就讀。

她指出，學校尊重家長意願，目前校內有正式教師3名、代理教師6名，已將學校狀況函文至縣府教育處；至於3名6年級學生，仍為他們規劃畢業典禮，印製畢業紀念冊「畢竟是孩子成長過程裡一段重要的回憶」。

武榮國小走過64年，校方計畫6月16日傍晚在校內舉辦畢業晚會，除規劃教職員生、家長以「1家1菜」形式聚餐、歡送3名畢業生外，也邀請先前轉往南湖國小就讀的學弟妹「回娘家」一起進行最後一次校園巡禮。

苗栗縣政府教育處長葉芯慧告訴中央社記者，武榮國小將進入小校裁併作業程序，教職員將介聘至其他學校服務，校產、相關校務移撥由南湖國小代管。至於未來校地、校舍運用，有待徵求社區意見後確認轉型活化方向，包括社區關懷、樂齡終身學習據點等都是討論選項之一。