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台灣行人地獄 為何我們步步驚心

崑大餐飲系洪沛君揚威烘焙國際賽 創業甜點品牌圓夢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
洪沛君創業甜店品牌「Blanc｜初見」，圖為販售商品焦糖榛果達克瓦茲。圖／洪沛君提供
洪沛君創業甜店品牌「Blanc｜初見」，圖為販售商品焦糖榛果達克瓦茲。圖／洪沛君提供

崑山科大餐飲管理及廚藝系應屆畢業生洪沛君對甜點充滿熱誠，多次參加國際賽獲獎展現糖花工藝、拉糖等甜點製作技術，大二就在校成立甜點品牌「Blanc｜初見」創業。畢業後將與同學開店。

洪沛君台中人，高中畢業決定就讀崑大餐飲系，嘗試中餐、烘焙、飲料調製等領域發現對烘焙充滿熱情，投注心力參賽，2021年獲比利時觀光美食節國際大賽糖花工藝展示類金牌、拿下加拿大國際餐飲大賽精緻甜點展示金牌；2022奪荷蘭國際餐飲挑戰賽拉糖工藝展示銀牌，陸續考取烘焙食品西點蛋糕丙級、韓國巧克力設計、韓國馬卡龍設計、國際禮儀接待員乙級等證照，累積扎實技術。

洪沛君表示，許多人剛進大學還很迷惘，但她從一年級就萌生創業念頭，經過眾多課程競賽磨練，二年級便與高中朋友創立甜點品牌「Blanc｜初見」，以網路販售達克瓦茲與節慶相關禮盒。

但創業初期資金並不充裕，加上技術尚未純熟，讓她與夥伴屢次受挫，為了再增強實力，四年級到台南晶英酒店點心房實習，負責甜點製作與裝飾，不僅速度要快，還要跟工作方式不同多位師傅搭配學習，讓她感到相當有挑戰性。

談起創業心得，洪沛君表示，品牌成立初期不僅要做甜點，還要學會架設網站、拍攝產品、設計logo與卡片、處理訂單等眾多業務，在烘烤甜點達克瓦茲時也常碰到成品裂開、厚度不理想等影響產品外觀的問題，加上人手設備不足，碰到節慶訂單爆量時，常常得熬夜趕工，讓他與夥伴選擇先暫停營業沉澱自己。後來在晶英酒店實習後，不僅順利解決製作甜點碰到的問題，心態與技術也變得更加成熟，預計畢業後東山再起，8月重新接單營業。

洪沛君說，回憶創業之路覺得辛苦，但能把興趣變成工作卻也感到踏實又幸福，就讀餐飲系讓她了解甜點不僅是單純的甜品，更是可將創意與美感融合的藝術品。她認為「沒有一種堅持會被辜負」，鼓勵學弟妹不要害怕失敗，面對自己喜歡的事就要勇敢去做，未來也將運用專業技能持續將品牌發揚光大，服務更多喜歡甜點的饕客。

洪沛君以作品「黎明」獲2022荷蘭國際餐飲挑戰賽拉糖工藝展示銀牌。圖／洪沛君提供
洪沛君以作品「黎明」獲2022荷蘭國際餐飲挑戰賽拉糖工藝展示銀牌。圖／洪沛君提供
洪沛君於台南晶英酒店點心房實習。圖／洪沛君提供
洪沛君於台南晶英酒店點心房實習。圖／洪沛君提供
餐飲系邱翠華老師(右2)訪視實習中的洪沛君(左2)。圖／洪沛君提供
餐飲系邱翠華老師(右2)訪視實習中的洪沛君(左2)。圖／洪沛君提供
洪沛君(前排右1)獲崑大熱舞社邀請，與創業夥伴(後排中)於校內活動擺攤。圖／洪沛君提供
洪沛君(前排右1)獲崑大熱舞社邀請，與創業夥伴(後排中)於校內活動擺攤。圖／洪沛君提供
洪沛君榮獲2021加拿大國際餐飲大賽精緻甜點展示金牌。圖／洪沛君提供
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甜點 創業 品牌

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