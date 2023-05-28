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台灣亞洲物奧傳捷報 6金1銀1榮譽獎、國際排第3

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣參加由蒙古主辦的2023年第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽，共獲得6金、1銀、1榮譽獎佳績。左起潘柏熏、張誠光、鍾佳聿、徐子翔、王兆國、張亞誠、陳朋葳、彭明。圖／教育部提供
台灣參加由蒙古主辦的2023年第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽，共獲得6金、1銀、1榮譽獎佳績。左起潘柏熏、張誠光、鍾佳聿、徐子翔、王兆國、張亞誠、陳朋葳、彭明。圖／教育部提供

台灣參加由蒙古主辦的2023年第23屆亞洲物理奧林匹亞競賽，28日傳回捷報，在28個國家（地區）、196名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得6金、1銀、1榮譽獎佳績，國際排名第3名。中國及俄羅斯獲得8金，並列第1名。

其中，建中張亞誠及徐子翔、竹科實中張誠光、台中一中陳朋葳、台師大附中鍾佳聿及彰化縣精誠高中王兆國等6人獲得金牌；花蓮高中潘柏熏獲銀牌，建中彭明遠獲得榮譽獎。

台灣代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國152所學校共2374名學生中選出8名學生代表參賽，並由台灣師範大學教授陳傳仁及台灣大學退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊，陽明交通大學教授莊振益及朱仲夏隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。代表團於5月20日飛往蒙古參賽，於28日上午10時舉行閉幕典禮及頒獎，並預定6月1日返抵國門。

教育部表示，為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

建中 蒙古 教育部

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