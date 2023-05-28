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108名宜蘭囝仔榮獲文學獎 童詩首獎「筆記」訴畢業離情

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
方俐心（左）以「二弦」為題拿下國中組新詩類首獎，接受縣長林姿妙頒獎表揚。圖／縣府提供
方俐心（左）以「二弦」為題拿下國中組新詩類首獎，接受縣長林姿妙頒獎表揚。圖／縣府提供

宜蘭縣政府鼓勵學生練習閱讀，藉由舉辦蘭陽文學獎比賽培養孩子寫作能力，今天舉辦蘭陽兒童獎及蘭陽少年文學獎頒獎典禮，這次共有807件作品參賽，國中組新詩類首獎作品「二弦」，以音樂為題紓發課業壓力；國小高年級童詩類首獎「筆記」紀錄畢業離情，文采優美。

今年蘭陽兒童文學獎分成童詩類、文體類、故事類等3大類組，蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類及小說類等3大類組，參賽件數達807件，評審委員選出108件得獎作品，今天在金車噶瑪蘭宜蘭會議中心舉辦頒獎典禮。

其中，國中組新詩類首獎作者方俐心同學以「二弦」為題，把生活中的壓力經由胡琴樂音的推拉起伏呈現，讓讀者彷彿也聽到了胡琴弓弦遊走跌宕起伏的樂音，並感受作者所抒發出的壓力。

國小高年級童詩類首獎作者江孜瑤同學以「筆記」為題，由於即將畢業的離情不斷擁上心頭，她把六年來的記憶圈進心中的筆記裡，詩句充滿真摰的感情，小小年紀能夠以成熟的思緒感受及抒發人生的離愁，令人感動。

縣長林姿妙表示，閱讀教育從小扎根，為鼓勵及栽培小作家，宜蘭縣持續辦理蘭陽文學獎，鼓勵學生展現文采的舞台，也特別感謝中小學的校長、老師、家長共同推動閱讀風氣，指導及鼓勵學生將生活的感動及從閱讀中所觸發的靈感，揮灑出令人驚豔、感動的篇章。

宜蘭選出蘭陽兒童文學獎與蘭陽少年文學獎得主共108人，今天在金車噶瑪蘭宜蘭會議中心進行頒獎。圖／縣府提供
宜蘭選出蘭陽兒童文學獎與蘭陽少年文學獎得主共108人，今天在金車噶瑪蘭宜蘭會議中心進行頒獎。圖／縣府提供
江孜瑤（左）以「筆記」為題拿下國小高年級童詩類首獎，面對即將畢業的離情不斷擁上心頭，她把六年來的記憶圈進心中的筆記裡，詩句充滿真摰的感情。圖／縣府提供
江孜瑤（左）以「筆記」為題拿下國小高年級童詩類首獎，面對即將畢業的離情不斷擁上心頭，她把六年來的記憶圈進心中的筆記裡，詩句充滿真摰的感情。圖／縣府提供
國中組新詩類首獎作者方俐心（左）以「二弦」為題，把生活中的壓力經由胡琴樂音的推拉起伏呈現，讓讀者彷彿也聽到了胡琴弓弦遊走跌宕起伏的樂音。圖／縣府提供
國中組新詩類首獎作者方俐心（左）以「二弦」為題，把生活中的壓力經由胡琴樂音的推拉起伏呈現，讓讀者彷彿也聽到了胡琴弓弦遊走跌宕起伏的樂音。圖／縣府提供

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