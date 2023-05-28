小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

隨著新冠肺炎疫情走向共存，各國的邊境限制也逐漸解封，越來越多人開始規劃出國旅行。一名家長在網路上發文，表示小孩的學校舉辦暑假旅遊活動，團費8萬1去國外10到12天，並好奇詢問大家「能接受嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

今（28）日一名網友在PTT上以「小學生暑旅8萬1你能接受嗎」為題發文，原PO透露小孩就讀的公立小學有辦暑假旅遊，規劃去國外10到12天，住的地方有營地、交換學校的宿舍等等，不會入住高花費的飯店，「乍看覺得這樣8萬1團費，10到12天好像也還好」。原PO詢問小孩「班上有幾個人報名參加？」小孩坦言沒有人要去，但假設有很多同學要去的話，自己也會想去。

原PO認為不論每位同學家裡的經濟狀況如何，自己當下聽到國小舉辦海外暑遊活動真的愣住，即使家裡經濟可以負擔，也不想讓國小小孩獨自去國外，美名是探索學習和增廣見聞，說明白就單純是去玩的。原PO不解寫道，「我們的教育和學校怎麼了，國小學生真的該接收這種高額旅遊資訊嗎？倘若高中階段我會比較能接受和放手」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「公道價，便宜啦」、「不看年紀只看活動內容，如果12天國外（歐美）旅遊團，包機票8萬1是真的蠻便宜的」、「同事去歐美13天，平均每天花1萬台幣」、「團費8萬1算便宜啊，而且小時候就能見多識廣，或許能打開小朋友的眼界」。

也有網友提到，「小孩出國其實沒什麼記憶，如果不是跟父母去玩，沒必要花這筆錢」、「我國小五年級跟家裡拿6千元去花東旅遊，結果全忘光了」、「至少國三再來考慮，國小去真的沒必要」、「國小去根本沒用，長大早就沒記憶了」。