快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露小孩的學校舉辦海外暑假旅遊，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO透露小孩的學校舉辦海外暑假旅遊，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著新冠肺炎疫情走向共存，各國的邊境限制也逐漸解封，越來越多人開始規劃出國旅行。一名家長在網路上發文，表示小孩的學校舉辦暑假旅遊活動，團費8萬1去國外10到12天，並好奇詢問大家「能接受嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

今（28）日一名網友在PTT上以「小學生暑旅8萬1你能接受嗎」為題發文，原PO透露小孩就讀的公立小學有辦暑假旅遊，規劃去國外10到12天，住的地方有營地、交換學校的宿舍等等，不會入住高花費的飯店，「乍看覺得這樣8萬1團費，10到12天好像也還好」。原PO詢問小孩「班上有幾個人報名參加？」小孩坦言沒有人要去，但假設有很多同學要去的話，自己也會想去。

原PO認為不論每位同學家裡的經濟狀況如何，自己當下聽到國小舉辦海外暑遊活動真的愣住，即使家裡經濟可以負擔，也不想讓國小小孩獨自去國外，美名是探索學習和增廣見聞，說明白就單純是去玩的。原PO不解寫道，「我們的教育和學校怎麼了，國小學生真的該接收這種高額旅遊資訊嗎？倘若高中階段我會比較能接受和放手」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「公道價，便宜啦」、「不看年紀只看活動內容，如果12天國外（歐美）旅遊團，包機票8萬1是真的蠻便宜的」、「同事去歐美13天，平均每天花1萬台幣」、「團費8萬1算便宜啊，而且小時候就能見多識廣，或許能打開小朋友的眼界」。

也有網友提到，「小孩出國其實沒什麼記憶，如果不是跟父母去玩，沒必要花這筆錢」、「我國小五年級跟家裡拿6千元去花東旅遊，結果全忘光了」、「至少國三再來考慮，國小去真的沒必要」、「國小去根本沒用，長大早就沒記憶了」。

小學生 PTT

延伸閱讀

別急著開冷氣！台電親授「吹電風扇4關鍵秘訣」：涼爽又省電

影／陸校監視器影片曝光！偵測學生低頭率 網喊太變態：這是養殖場？

贏過鮮奶茶！妹子推1飲料「每天要都喝」內行人讚爆：一生推

店員誤以為姓周…苦主急問姓「邱」要怎麼形容？網友揭「最佳解答」

相關新聞

小學舉辦10至12天海外暑假旅遊 家長愣「團費8萬1」給去嗎？

隨著新冠肺炎疫情走向共存，各國的邊境限制也逐漸解封，越來越多人開始規劃出國旅行。一名家長在網路上發文，表示小孩的學校舉辦暑假旅遊活動，團費8萬1去國外10到12天，並好奇詢問大家「能接受嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

海大附中畢業紀念冊印大陸五星旗 學校致歉回收重印

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校，今年高三畢業紀念冊封面被學生發現竟有大陸五星旗，引發質疑。學校昨晚表示歉意，指...

海大附中畢業紀念冊出現五星旗 謝國樑：不恰當 但適度反應就好

國立海大附中畢業念冊封面出現中華人民共和國國旗，校方致歉並回收重印。基隆市長謝國樑今早表示，的確有點不恰當，但該做的處置...

海大附中畢冊有五星旗重印 廠商坦承疏失：圖庫抓的

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校，高三畢業紀念冊封面被學生發現有大陸五星旗。海大附中祕書鄭穎鴻說，真的很抱歉，這...

台版禹英禑突破自閉障礙 用音樂撫慰人心獲總統教育獎

新竹縣安興國小六年級學生施翯自幼罹患自閉症，在母親引領下接觸音樂，沒想到竟激發他藝術天賦，精通打擊樂、歌唱、大提琴、豎琴...

屏大腦麻生李翔濬獲總統教育獎 盼藝術療癒助身障者

屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬，因先天腦性麻痺，說話不清楚，雙手受張力問題，拿取物品不易，他努力克服障礙帶來生活的限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦