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台版禹英禑突破自閉障礙 用音樂撫慰人心獲總統教育獎

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
施翯自幼罹患自閉症，在母親引領下接觸音樂，沒想到竟激發他藝術天賦，多次在全國性比賽大放異彩。圖／新竹縣政府提供
施翯自幼罹患自閉症，在母親引領下接觸音樂，沒想到竟激發他藝術天賦，多次在全國性比賽大放異彩。圖／新竹縣政府提供

新竹縣安興國小六年級學生施翯自幼罹患自閉症，在母親引領下接觸音樂，沒想到竟激發他藝術天賦，精通打擊樂、歌唱、大提琴、豎琴、長笛、爵士等，並多次在全國性比賽大放異彩，他也曾到醫院演出，用音樂撫慰病患，而他面對逆境永不放棄的毅力和勇氣，也榮獲2023年總統教育獎，將於今年7月7日接受總統表揚。

新竹縣教育局指出，自閉的施翯有典型的固著性行為，如喜愛自說自話、社交互動溝通困難、注意力容易渙散等症狀，理解能力也偏弱，除了參加早療課程，他也加入打擊樂班及兒童合唱團，用音樂輔助學習。歷經無數次辛勤練習與隊形走位模擬，在2018年與合唱團一起站上國家音樂廳舞台。

由於自閉症障礙，施翯中年級時暫時改為自學，期間仍持續參加學校弦樂團，擔任低音大提琴手，並增加修習樂器種類，2020年首度參加全國心智障礙者才藝大賽，榮獲多元表演第一名、音樂表演第二名佳績。此後屢獲教育部等單位邀約，於記者會、頒獎典禮等重要場合演出。

除了音樂表現亮眼，施翯更將自閉症喜歡重複說話的特質，轉化為語言學習上的優勢，他練就了標準的發音，對話也十分流暢，讓原本膽小畏縮的個性，也逐漸變得自信又開朗。

施翯在高年級時，也逐步回到學校共融學習，直到去年底，施翯代表班級參加學校閩南語朗讀比賽及英語對話比賽，更與弦樂團同學一起參加新竹縣學生音樂比賽，獲得弦樂合奏優等，表現亮眼。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，今年總統教育獎全國共推薦351人，157人進入複選，最終選出56名學生，除了施翯，新竹縣還有竹北高中李宛軒同學獲得總統教育獎殊榮，將於今年7月7日接受總統表揚，並可獲得15萬元獎助學金。

新竹縣長楊文科也肯定施翯樂觀善良、突破身體障礙逆轉困境，用生命感動更多生命，獲獎實至名歸。

新竹 自閉 教育局

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