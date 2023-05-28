快訊

彭博快訊：白宮和共和黨達成提高債務上限協議

瑪娃颱風逼近 宜花今晚就有感 專家：在台灣附近長達5天莫輕忽

烏總統顧問稱已展開反攻前置行動 俄叛軍將繼續入侵俄羅斯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏大腦麻生李翔濬獲總統教育獎 盼藝術療癒助身障者

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬（中），因先天腦性麻痺，他努力克服障礙帶來生活的限制與挫敗，感謝指導老師陳燕如（左一）與學校師長協助，獲頒今年總統教育獎。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬（中），因先天腦性麻痺，他努力克服障礙帶來生活的限制與挫敗，感謝指導老師陳燕如（左一）與學校師長協助，獲頒今年總統教育獎。記者劉星君／攝影

屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬，因先天腦性麻痺，說話不清楚，雙手受張力問題，拿取物品不易，他努力克服障礙帶來生活的限制與挫敗，大學時獨自赴外地求學，還曾一人環島6天，30歲的他自立生活，參與共融藝術展演，期許自己成為一名藝術療癒助人工作者，獲頒今年總統教育獎。

30歲李翔濬出生時，在媽媽肚子裡缺氧，罹患腦性麻痺用電動輪椅代步，影響口語，說話不清楚。從小父母親不因他的身體缺陷而放棄，將他當作一般孩子看待，翔濬的媽媽辭掉工作，從他小學到專科母親每天陪著上課。

翔濬身體力行，專科念慈惠醫專數位媒體創意設計科，二技考上虎尾科技大學多媒體設計系，他到外地求學獨立生活，他還挑戰獨自環島6天，發現障礙者面臨不同障礙環境，他還帶著障礙者飛上天，參與輕航機體驗飛行，二技畢業後，他先工作，2019年考取屏東大學視覺藝術系研究所。

翔濬的身體受限，內心卻嚮往自由，他持續推展「障礙者自立生活」，看到社會上對障礙者偏見，他曾任高雄市社會局身心障礙者自立生活支持服務同儕支持員2年，他察覺，不只是障礙者需幫助，看見不同多元族群的需要。

翔濬參與滯留島舞蹈劇場的共融藝術，創作油畫、書法畫，其中書法畫作品「旦」，下方兩個海浪，像鳥形狀，搭配日，他說，目標飛向太陽，每天都是新開始，往目標邁進。參與舞蹈創作、演出，他打破身體慣性，將腦麻患者的身體失控轉化為獨特舞蹈，「過程中療癒自我，也重新接受自己」。

翔濬住高雄，到屏東大學上課，搭捷運再轉火車，抵達屏東火車站，開著電動輪椅到學校，有時閃避騎樓機車，開到馬路去，一旁有個人助理員協助照看。

獲總統教育獎，李翔濬說，「使命的開始」，他運用獲獎25萬獎金，設下短中長期目標，藉由藝術療癒陪伴，讓障礙者與弱勢者，找回自我價值。

李翔濬說，感謝高雄關愛社會福利慈善基金會、碩班指導老師陳燕如，學校諮商中心資源教室輔導員賴莉雯老師，還有已不在屏大服務謝弘亮老師，最感謝是從小照顧他到成年的媽媽、外婆與外公。

李翔濬創作油畫。圖／李翔濬提供
李翔濬創作油畫。圖／李翔濬提供
李翔濬參與滯留島舞蹈劇場共融藝術節合照。圖／李翔濬提供
李翔濬參與滯留島舞蹈劇場共融藝術節合照。圖／李翔濬提供
李翔濬舉行書畫個展，家人到場支持，左起為姊姊、外公、外婆、母親。圖／李翔濬提供
李翔濬舉行書畫個展，家人到場支持，左起為姊姊、外公、外婆、母親。圖／李翔濬提供
屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬，因先天腦性麻痺，說話不清楚，雙手受張力問題，努力克服障礙帶來生活的限制與挫敗，他與書畫創作，獲頒今年總統教育獎。記者劉星君／攝影
屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬，因先天腦性麻痺，說話不清楚，雙手受張力問題，努力克服障礙帶來生活的限制與挫敗，他與書畫創作，獲頒今年總統教育獎。記者劉星君／攝影
李翔濬（右）參與舞蹈創作、演出，他打破身體慣性，將腦麻患者的身體失控轉化為獨特舞蹈，他說，過程中療癒自我，也重新接受自己。圖／李翔濬提供
李翔濬（右）參與舞蹈創作、演出，他打破身體慣性，將腦麻患者的身體失控轉化為獨特舞蹈，他說，過程中療癒自我，也重新接受自己。圖／李翔濬提供

屏東

延伸閱讀

傳藝中心北管藝術大匯演 宜蘭社團嘆：努力難挽頹勢

企業捐100台助聽器給竹市 提供長者身障者免費聽力檢查

Bottega Veneta藝術地圖再展開！致敬巴西藝術玻璃屋

把藝術帶進學校 疫後藝文振興振心方案受理藝術入校

相關新聞

海大附中畢業紀念冊印大陸五星旗 學校致歉回收重印

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校，今年高三畢業紀念冊封面被學生發現竟有大陸五星旗，引發質疑。學校昨晚表示歉意，指...

屏大腦麻生李翔濬獲總統教育獎 盼藝術療癒助身障者

屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬，因先天腦性麻痺，說話不清楚，雙手受張力問題，拿取物品不易，他努力克服障礙帶來生活的限...

南投少子化嚴重 將討論小校整併

南投縣國小在6年前不再併校，議員認為，國姓鄉鄰近2所國小，學生各只有9人、12人，兩校每年預算近4千萬元，應檢討是否整併...

起死回生？嘉市仁義高中復招2班90人

嘉義市棒球名校私立仁義高中110學年度停招，學校沒有學生，剩下校長及6名教職員，學校停招不停辦，私校退場條例上路，去年向...

《愛管弦事》中二生釋放課業壓力 北市中正國中首創聯合招生音樂營

台北市中正國中今日舉辦第六屆《愛管弦事》音樂會，當管樂團與弦樂團共同演出《歌劇魅影》時，舞台上的氛圍達到最高潮，兩團合計116人的樂聲融為一體，創作出壯麗而感動的音樂效果...

桃園國中英語單字競賽激勵潛能 學習網170萬人次瀏覽

桃園市國中英文單字比賽今天在龜山國中登場，各校選派合計近200位選好手參賽，現場還有熱心的家長及老師組啦啦隊為選手加油打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦