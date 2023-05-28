屏大腦麻生李翔濬獲總統教育獎 盼藝術療癒助身障者
屏東大學視覺藝術系研究所學生李翔濬，因先天腦性麻痺，說話不清楚，雙手受張力問題，拿取物品不易，他努力克服障礙帶來生活的限制與挫敗，大學時獨自赴外地求學，還曾一人環島6天，30歲的他自立生活，參與共融藝術展演，期許自己成為一名藝術療癒助人工作者，獲頒今年總統教育獎。
30歲李翔濬出生時，在媽媽肚子裡缺氧，罹患腦性麻痺用電動輪椅代步，影響口語，說話不清楚。從小父母親不因他的身體缺陷而放棄，將他當作一般孩子看待，翔濬的媽媽辭掉工作，從他小學到專科母親每天陪著上課。
翔濬身體力行，專科念慈惠醫專數位媒體創意設計科，二技考上虎尾科技大學多媒體設計系，他到外地求學獨立生活，他還挑戰獨自環島6天，發現障礙者面臨不同障礙環境，他還帶著障礙者飛上天，參與輕航機體驗飛行，二技畢業後，他先工作，2019年考取屏東大學視覺藝術系研究所。
翔濬的身體受限，內心卻嚮往自由，他持續推展「障礙者自立生活」，看到社會上對障礙者偏見，他曾任高雄市社會局身心障礙者自立生活支持服務同儕支持員2年，他察覺，不只是障礙者需幫助，看見不同多元族群的需要。
翔濬參與滯留島舞蹈劇場的共融藝術，創作油畫、書法畫，其中書法畫作品「旦」，下方兩個海浪，像鳥形狀，搭配日，他說，目標飛向太陽，每天都是新開始，往目標邁進。參與舞蹈創作、演出，他打破身體慣性，將腦麻患者的身體失控轉化為獨特舞蹈，「過程中療癒自我，也重新接受自己」。
翔濬住高雄，到屏東大學上課，搭捷運再轉火車，抵達屏東火車站，開著電動輪椅到學校，有時閃避騎樓機車，開到馬路去，一旁有個人助理員協助照看。
獲總統教育獎，李翔濬說，「使命的開始」，他運用獲獎25萬獎金，設下短中長期目標，藉由藝術療癒陪伴，讓障礙者與弱勢者，找回自我價值。
李翔濬說，感謝高雄關愛社會福利慈善基金會、碩班指導老師陳燕如，學校諮商中心資源教室輔導員賴莉雯老師，還有已不在屏大服務謝弘亮老師，最感謝是從小照顧他到成年的媽媽、外婆與外公。
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