南投少子化嚴重 將討論小校整併

南投縣國小在6年前不再併校，議員認為，國姓鄉鄰近2所國小，學生各只有9人、12人，兩校每年預算近4千萬元，應檢討是否整併，給學生足夠的教育資源。縣長許淑華說，如果學校距離不遠，在家長和地方同意下，縣府會通盤討論鄰近小校併校議題。

南投縣有130多所國小，6班以下小校超過6成，2018年起「一人成班」，停止廢校或併校，保障偏鄉學童在地學習，但僧多粥少缺乏經費，校舍或設備維護成為問題，變成另種教育困境。

議員陳淑惠說，南投縣6年前為了併校，縣府和家長彼此拉鋸，最後學生安置有完善配套，補助交通費用才拍板；現在國姓鄉同一村有2所國小，學生人數各只有9人、12人，未來學生數還會下降，要花高額經費支持2校，還是提供完善的教育環境？縣府應重新檢討。

議員林憶如提醒，小校學生缺乏同儕互動和競爭，國小時很輕鬆，升上國中後，面臨競爭可能適應不良，甚至產生挫折，也需納入考量。

許淑華說，南投地廣人稀，偏遠學校有存在必要，照顧偏鄉學生受教權；學校若因位置、學生人數等，難以維持目前的小校模式，加上年輕家長擔心孩子在小校，無法獲得充足教學資源，可重新討論鄰近小校是否重新整併。

許淑華說，她會請教育處整理全縣鄰近國小資料，確認能以交通補助等方案協助學童安全上放學，優先保障學生受教權前提下，和家長、學校一起討論，避免求快心切衍生新問題。