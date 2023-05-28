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起死回生？嘉市仁義高中復招2班90人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義市棒球名校私立仁義高中110學年度停招，學校沒有學生，剩下校長及6名教職員，學校停招不停辦，私校退場條例上路，去年向教育部申請今年復招獲准，下月國中會考成績公布，擬招收普通班、餐飲科各1班共90人，仁義能否起死回生受注目。

東石高中承辦嘉義區高中職校免試升學，東石高中說，今年報名會考國三畢業生6000多人，嘉義區公私立高中職共提供7000人多名額，供過於求逾千人，停招的仁義高中復招2班共90人。

仁義如何招生能否招滿額？仁義校長藍聖博說，學校停招不停辦，去年向教育部國教署提出112學年復招計畫，獲教育部同意招收普通科、餐飲科各1班，每班45人，招收對象培訓棒球、籃球運動學生選手為主，已接洽運動選手，以嘉義縣市為主，還有外縣市學生。

藍聖博表示，私校退場條例上路，停招一段期間不復招，很快會被教育部令停辦，校產恐不保，董事會努力改善校務，決定復招，招收學生正常上課，增聘教師。

仁義高中創校超過一甲子，曾是棒球選手搖籃，曾聘請中華職棒史上第一個投手三冠王的宋肇基（現名李德賢）擔任教練，去年申請停招，學生紛紛轉校，還一度傳出學校沒聘到老師，事後學校加碼請2名約聘教師，另有專任體育科、資處科2名老師。

嘉義 教育部 東石

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