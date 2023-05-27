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《愛管弦事》中二生釋放課業壓力 北市中正國中首創聯合招生音樂營

聯合新聞網／ 台北訊
弦樂團指揮賴尚菁。圖／家長後援會提供
弦樂團指揮賴尚菁。圖／家長後援會提供

台北市中正國中今日舉辦第六屆《愛管弦事》音樂會，當管樂團與弦樂團共同演出《歌劇魅影》時，舞台上的氛圍達到最高潮，兩團合計116人的樂聲融為一體，創作出壯麗而感動的音樂效果，讓現場觀眾陶醉其中。

《愛管弦事》音樂會是由中正國中管樂團與弦樂團員共同擔綱，目前都是八年級生，雖然身處課業一級競爭壓力戰區，但愛音樂的心不改變每周參與練習，在課業學習之外，參加樂團感受音樂魅力。演奏曲目涵蓋近年熱門電影主題曲《不可能的任務》、《神鬼奇航》、《我的音雄學院》等。

組長唐嘉鳳說，校園最美的風景，就是看見樂團學生臉上洋溢著以音樂展現熱情的幸福感，隨著疫情解封，終於讓大家回到練習正軌，熱心家長們也積極促成這項難得的演出。

為了讓更多即將上國中的孩子認識樂團，中正國中也首創第一屆音樂營，由國樂團、弦樂團、管樂團聯合主辦，今天上午開放鄰近對音樂有興趣的小五小六生，到校內參觀樂團上課、團練以及成果表演。

管樂團（26屆）家長會長簡璿宸說「非常期待三大音樂社團二十幾年來第一次一起舉辦的推廣活動」；國樂團莊瑞慈會長因為此次聯合招生與交流，期待能將音樂的快樂活力及社團團隊感動，帶給即將跨出國小校門的孩子，她說「歡迎加入我們。」對於即將升上國中的孩子與家長來說，可以一次將不同屬性的三個樂團一次看好看滿，弦樂團黃彬恆會長認為，「是個難得的機會與經驗，期待明年更為精彩盛大」。

孩子在音樂營中可以親身體驗各種樂器外型及聲音魅力，管樂團（27屆）家長會長張延瑞開心地表示，「每位同學都該有能終身陪伴的樂器和音樂才能」，歡迎加入訓練紮實、重視品格學業的音樂性社團。

弦樂團演奏。圖／家長後援會提供
弦樂團演奏。圖／家長後援會提供

國樂團演奏。圖／家長後援會提供
國樂團演奏。圖／家長後援會提供

管樂團演奏。圖／家長後援會提供
管樂團演奏。圖／家長後援會提供

管樂團、弦樂團《愛管弦事》百人大合奏。圖／家長後援會提供
管樂團、弦樂團《愛管弦事》百人大合奏。圖／家長後援會提供

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