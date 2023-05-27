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五股國中創客教育 煎餅烙印機記憶美好校園

中央社／ 新北27日電

新北市五股國中推動生涯教育，讓學生瞭解自己的興趣和技藝傾向。創客團隊以傳統火漆蜜蠟封印點子，研發創意煎餅烙印機，將畢業生將學校的美好記憶，烙印在心中與煎餅上。

五股國中的花生煎餅烙印機於26日的導師會報，首度亮相並開張，煎餅上，烙印學士帽的圖案，還有「我愛五股」的英文字樣，並且由學生親自操作，深獲得師生歡迎。

實驗操作的學生江渝萱說，相當期待製作烙印煎餅，只要一個下壓烙印的動作，就產生五股愛心餅乾，感覺很好玩，且很有成就感。

校長楊尚青今天接受中央社記者電訪表示，烙印機的點子，來自他與創客團隊聊天時，從傳統火漆蜜蠟封印發想，希望畢業生留存校園深刻的記憶，與新奇甜蜜的回憶。

楊尚青說，市面有以火源加熱印刻在紅豆餅的做法，為了安全迅速，團隊陳志明師傅的巧手，以電源加熱方式，用電烙鐵的印模開發專屬烙印機。另外，到市場尋找6種品牌煎餅，從厚薄形狀逐一實驗，才找到濃濃古早味、有花生口感最好的厚煎餅。

他說，計畫在學生畢業前，開放各班使用，希望畢業生記憶校園的歡樂歲月，「五股花生煎餅」代表五股國中鼓勵畢業生，挺過煎熬邁向新的學習，適性揚才必定好事發生。

楊尚青說，25日甫獲得市府「適性生涯技藝領航」表揚的老師劉芝伶，為讓孩子適性揚才，瞭解興趣、技藝傾向，積極推動生涯教育，配合輔導老師給孩子個別化適性諮詢。為讓技藝班選手有好的表現，在寒假都辦理選手集訓，學科與術科都相當照顧學生。

劉芝伶說，有時會邀請社區各行業分享心得甘苦談，讓孩子真實感受各行各業真實面。開心看到學生因為參與技藝教育，產生人生自信，改變學習態度，變得積極開朗，也在創客社團中，讓孩子動手做，找到自己想要發展的方向。

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