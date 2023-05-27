苗縣武榮國小淪空校 面臨裁撤

苗栗縣大湖鄉武榮國小受少子化、人口外移嚴重影響，全校僅剩3名六年級學生，「全校9名教職員還比學生多」。由於今年零新生報到，下學年將變成沒有學生的「空校」，面臨裁撤廢校命運，縣府教育處昨天強調小校裁併有法規依循，教職員工安置也會有規畫。

武榮國小創校64年，受少子化、人口外移衝擊，學生逐年減少，去年沒有小一新生入學，全校僅剩二至六年級5個班、學生數10人。校方雖提供免費早午餐及課輔，但家長擔心學生數太少不利學習，紛紛將孩子轉至鄰近的南湖國小，僅剩3名六年級學生，下個月畢業。

苗栗縣內學生數少於50人的小校占三分之一，過去7年未啟動小校裁併作業，武榮國小可能走入歷史引起關注。縣議員徐永煌昨天質詢關切縣內學校少子化情況，縣府教育處長葉芯慧表示，少子化問題各縣市皆有，縣內訂定小校裁併法規，會事先向家長預告說明。

武榮國小代理校長藍曉萍說，六年級3名學生畢業後，下學年學校將無學生就讀，校方已向縣府教育處呈報現況，等候函覆處理方式。

武榮村長陳慶檸感嘆，武榮國小因缺學生可能被廢校，這是沒辦法的事，若學校被裁撤，希望縣府將校園規畫為關懷據點，照顧周邊東興、義和及武榮社區長者。